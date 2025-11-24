بلدية دبي تشارك في "الخمسة الكبار 2025"

دبي في 24 نوفمبر/ وام/ تشارك بلدية دبي في معرض الخمسة الكبار "Big 5 Global" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 27 نوفمبر، من خلال حضور شامل يتضمن جلسات نقاشية وورش عمل تقنية، إلى جانب جناح مخصص لعرض أحدث مشاريعها الرائدة في تعزيز ريادة القطاع.

وتعكس المشاركة دور بلدية دبي في دعم أنظمة حضرية مستقبلية وتعزيز رؤية الإمارة لتكون مدينة مستدامة، عالية الجودة، وذات تنافسية عالمية.

ويمثل معرض "الخمسة الكبار" إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد، حيث يشكل فرصة لبلدية دبي لعرض مشاريعها ومشاركة خبراتها مع الشركاء المحليين والدوليين والخبراء وصناع القرار، كما يعكس التزامها بدمج الابتكار والاستدامة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات في قطاع البناء والخدمات البلدية المرتبطة به.

وقالت مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي:" تجسد مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار 2025 التزامنا الواضح بتطوير أنظمة بلدية رائدة تستشرف المستقبل، وتدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز تنافسية قطاع البناء والتشييد في دبي ليكون أكثر ذكاء واستدامة".