مؤسسة حمدان بن راشد تعلن الفائزين بالجوائز الطبية 2025

دبي في 24 فبراير / وام / أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن فوز ( 10 ) مؤسسات واختصاصيين وباحثين في مختلف الجوائز الإقليمية والمحلية ضمن الجوائز الطبية لعام 2025 .

و فاز بالجائزة العربية في العلوم الوراثية في فئة جوائز العالم العربي الدكتور ماجد عبدالله الفضل أستاذ بكلية الطب – جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ورئيس قسم الوراثة والطب الدقيق – مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض ونائب المدير التنفيذي – مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

وفاز بالجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي بحث بعنوان: "التسلسل الجيني المطول يعزز اكتشاف المتغيرات المسببة للأمراض والجديدة لدى المصابين بأمراض نادرة"، وتقدم به فريق بحثي من: مركز الطب الجينومي – دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومركز الجينوم – شرطة دبي. كما فاز بنفس الجائزة بحث بعنوان: "دور داباغليفلوزين في تخفيف الضغط الخلوي والالتهاب من خلال تعديل مسار PI3K/AKT في الخلايا العضلية القلبية وخلايا بطانة الأبهر وخلايا بيتا المشتقة من الخلايا الجذعية"، وتقدم به فريق بحثي من: جامعة الشارقة، مايو كلينك – الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كلية الطب بالقوات المسلحة –جمهورية مصر العربية وجامعة المنصورة – جمهورية مصر العربية.

وفي جوائز دولة الإمارات العربية المتحدة ، فاز بجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي كل من د. عارف عبدالله عبدالرحيم النورياني، المدير التنفيذي ورئيس معمل قسطرة القلب ومركز القلب – مستشفى القاسمي و د. وديعة محمد شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث – هيئة الصحة بدبي.

وفاز بجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي ثلاثة بحوث، من ضمنها بحث بعنوان : "النشاط البدني كوسيلة للوقاية من أمراض العيون" وتقدم به فريق بحثي من :جامعة الخليج الطبية وجامعة جون هوبكنز . كما فاز بحث بعنوان: "تأثير التدخلات السريرية متعددة النهج، والتي تضم الاستخدام الأمثل للأدوية وتحسين نمط الحياة، على مرضى السكري من النوع الثاني: تجربة سريرية عشوائية بين مجموعتين من المرضى"، وأعده فريق بحثي من: صيدليات لايف كورنر – بيور هيلث وعيادات صحة – بيور هيلث. كما فاز بنفس الجائزة بحث بعنوان: "تقنيات إيقاف النَّزيف في جِراحة المخ والأعصاب: تطوير تصنيف قائم على التوافق والتحقُّق باستخدام تحليل استعادي لفيديوهات العمليات الجراحية العصبية" وتقدم به فريق بحثي من كلية لندن الجامعية.

وفي جائزة الابتكار في القطاع الصحي فاز برنامج"ولا حتى يوم: رحلة تحول جذري في الوصول الى خدمات التوحد" من مستشفى الجليلة – دبي الصحية. كما فاز بجائزة الابتكار الصحي كذلك مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي عن "البرنامج الشامل الأول في دولة الإمارات للتحفيز العميق للدماغ لعلاج مرض باركنسون واضطرابات الحركة: أكثر من 100 عملية زرع ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات استشعار الدماغ تتجاوز المعايير العالمية".

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية : "يسعدنا أن نتائج الجوائز الطبية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تعبر عن نمو مضطرد في الجهود المتميزة لتطوير الخدمات في القطاع الطبي، ونحن في المؤسسة مستمرون في تسليط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع الصحي من خلال البحوث والممارسات المتميزة، حيث تضمنت هذا العام دراساتٍ وإنجازاتٍ رائدة ستُمثل إضافةً قيّمة للقطاع الصحي، ونهنىء الفائزين في مختلف الفئات ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات، كما نشكر لجان التحكيم على جهودهم في تقييم الأعمال المشاركة، وجميع القائمين على الجوائز".

وأكد أن حفل تكريم الفائزين تقرر أن يكون تحت رعاية وحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة يوم 29 يناير القادم في متحف الاتحاد .