"ليكسيل" اليابانية تشارك ب"الخمسة الكبار"

دبي في 24 نوفمبر /وام/ تشارك شركة ليكسيل اليابانية في معرض "الخمسة الكبار" الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 24 إلى 27 نوفمبر، مستعرضة حلولها المبتكرة للنوافذ المعاد تدويرها وخططها للتوسع في سوق دبي.

وقال إيتشيرو موراكوشي، المدير التنفيذي لقسم تقنيات الإسكان في شركة ليكسيل – آسيا، إن الشركة تعد من أبرز الشركات العالمية في قطاع حلول الإسكان، وتمتلك تحت مظلتها علامات تجارية شهيرة مثل غروهي وأمريكان ستاندرد، إضافة إلى قطاع واسع متخصص في حلول النوافذ والبناء.

وأضاف موراكوشي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال المعرض، أن الشركة تولي أهمية كبيرة للمبادرات البيئية، وتسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد أن أحد أبرز محاور هذه المبادرات هو التوسع في استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في صناعة النوافذ المصنوعة من الألمنيوم، مع العمل على رفع نسبة الألمنيوم المعاد تدويره إلى أعلى مستوى ممكن.

وأوضح أن استخدام الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100% يمكن أن يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالعمليات التقليدية، ما يعزز جهود حماية البيئة ويعكس التزام الشركة بالاستدامة.

وحول دخول الشركة إلى السوق الإماراتية، أكد موراكوشي أن هذه المشاركة تعد الأولى لها في معرض الخمسة الكبار، مشيرا إلى أن سوق دبي والإمارات يمثلان من أكبر الأسواق نموا في المنطقة، معربا عن تطلع الشركة للمشاركة بشكل مستمر في هذا المعرض مستقبلا.

وأشار إلى افتتاح الشركة مؤخرا معرضا جديدا في دبي لعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة، موضحا أن هذا المعرض سيسهم في تعزيز حضور العلامة التجارية وتلبية احتياجات المشاريع المختلفة في السوق الإماراتية.