"الدار" تضع حجر أساس المرحلة الثانية من مجمع "مراكز الدار اللوجستية" بدبي

دبي في 24 نوفمبر /وام/ أعلنت الدار اليوم، عن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع "مراكز الدار اللوجستية" الواقع ضمن "مجمع الصناعات الوطنية"، والذي يُمثل مجمعاً لوجستياً متطوراً من الدرجة الأولى في أسرع المراكز الصناعية نمواً بدبي.

وتتولى مجموعة أمانة تنفيذ أعمال إنشاء المشروع في إطار شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وتمتد "مراكز الدار اللوجستية" في "مجمع الصناعات الوطنية"، على مساحة تقارب 150,000 متر مربع، ويتألف من ثلاثة مبانٍ مُصممة خصيصاً لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين.





ومن المقرر تسليم المشروع على مرحلتين، مع توقعات بإنجازه بالكامل في الربع الأول من عام 2027، فيما سيتم تسليم المبنى الأول الذي تفوق مساحته 67,000 متر مربع، بحلول الربع الثاني 2026.





وقد صُمم المشروع بطريقة تتيح دمج حلول الأتمتة وأنظمة التخزين المتقدمة بسلاسة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات التشغيلية المتغيرة لمزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL) وشركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة.





يتميز المشروع، المصنف من فئة "الدرجة الأولى"، بمواصفات تقنية عالية تشمل ارتفاع الأسقف الداخلية لعلو 15 متراً، وأرضيات مستوية بدقة كبيرة من طراز (FM1)، بالإضافة إلى مساحات وحدات مرنة تتراوح بين 5,000 و60,000 متر مربع، ما يُتيح للمستأجرين إمكانية التوسع بكفاءة.





ويضمن وجود منافذ مستقلة لكل مبنى، تدعمها شبكة طرق داخلية مُصممة بنظام حركة مرور أحادي الاتجاه، تحقيق انسيابية تامة في حركة الشاحنات داخل الموقع، وتسريع وتيرة العمليات اللوجستية بفاعلية وأمان.





وبهذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن المشروع يمثل محطة مهمة في مسيرة النمو المتسارع لمنصة الدار اللوجستية التي تتجاوز مساحتها حالياً مليون متر مربع، وبفضل موقعه الاستراتيجي ضمن مجمع الصناعات الوطنية في دبي، يجمع هذا المشروع المتكامل بشكل فريد بين مزايا الاتصال بشبكات الطرق الحيوية، والتصميم المستدام، والمرونة التشغيلية، مما يلبي الطلب المتنامي على البنى التحتية الصناعية عالية الجودة والمستدامة في دولة الإمارات.





ومن جانبه، أكد عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي، أن في ظل ارتفاع الطلب اللافت على المساحات الصناعية واللوجستية في دبي بنسبة تجاوزت 225% خلال العام الماضي، تأتي المشاريع التطويرية الرائدة، مثل هذا المشروع النوعي، لتوفّر للشركات بنية تحتية متكاملة تمكّنها من الانطلاق والتوسع والنمو بخطى واثقة، مشيرا إلى أن مجمع الصناعات الوطنية يشكل قاعدةً استراتيجيةً تضم أكثر من 300 شركة.

يستهدف المشروع الحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة الذهبية، وسيشمل أسطحاً جاهزة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، وأنظمة تبريد وإضاءة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى استخدام مواد أرضيات صديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية.





وحظي المشروع بتقدير واسع لتصميمه وتأثيره الاستراتيجي، إذ نال جائزة "مشروع العام للخدمات اللوجستية الصناعية" ضمن فعاليات "جوائز اللوجستيات والنقل 2025".