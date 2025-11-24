سلطة موانئ دبي تنظم المؤتمر السنوي الأول مع شركاء القطاع البحري

دبي في 23 نوفمبر / وام / نظّمت سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المؤتمر السنوي الأول، وذلك على متن السفينة التاريخية “كوين إليزابيث QE2” في ميناء راشد، بمشاركة ممثلين عن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري، بهدف تعزيز التواصل ومناقشة أحدث التطورات والتحديات الفنية والتشغيلية في الخدمات البحرية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص سلطة موانئ دبي على بناء جسور التواصل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وترسيخ نهج التعاون المشترك الذي يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وضمان أعلى معايير السلامة والجودة في الموانئ والمناطق البحرية التابعة للإمارة.

وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي: “يعد المؤتمر السنوي الأول لسلطة موانئ دبي خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع البحري، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية البحرية، حيث يعتمد نجاح منظومتنا على الشراكة الفعالة بين جميع عناصرها، من مزوّدي الخدمات إلى الجهات التنظيمية والتشغيلية”.

وأضاف أن تنظيم الحدث يأتي لتعزيز تبادل الخبرات وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً حرص سلطة موانئ دبي على عرض مبادراتها الداعمة للتحول المستدام وتطوير منظومة العمل بما ينسجم مع أهداف المؤتمر وتوجهاته المستقبلية.

وشهدت الجلسة نقاشاً مفتوحاً تناول أبرز التحديات والفرص المستقبلية في تطوير الخدمات البحرية، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التكامل بين الجهات العاملة لضمان مرونة واستدامة القطاع.

وأكد المشاركون أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، لما لها من أثر في تطوير بيئة العمل البحرية وتعزيز تنافسية دبي كمركز إقليمي وعالمي للموانئ والخدمات البحرية، فيما توجّهت سلطة موانئ دبي بالشكر إلى الشركاء والمشاركين، مؤكدةً التزامها بمواصلة العمل وفق رؤية حكومة دبي الهادفة إلى تحقيق الريادة العالمية في القطاع البحري واللوجستي.