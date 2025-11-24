منصات ابتكار عالمية وجناح صيني مستدام في "الخمسة الكبار" بدبي

دبي في 24 نوفمبر/ وام/ تشهد دورة 2025 من معرض الخمسة الكبار التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، مشاركة منصات ابتكار عالمية وجناح صيني مستدام مبني بالكامل من مواد قابلة لإعادة التدوير، مما يعكس تركيز المعرض على التكنولوجيا والاستدامة وتمكين الكفاءات.

وقالت جوزين هيجمانز، النائب الأول لرئيس شركة "دي إم جي إيفنتس" المنظمة للمعرض، إن دورة 2025 تركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز مرونة سلاسل التوريد والتقدم التكنولوجي والبناء المستدام وتمكين الكفاءات.

وأوضحت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المعرض يضم لأول مرة جناحا صينيا كبيرا على مساحة تزيد على 1000 متر مربع، تم بناؤه بالكامل باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وأضافت أن المعرض أطلق هذا العام منصة "HVAC R World" لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في تقنيات التكييف والتبريد، إلى جانب منصة البناء الرقمي التي تعرض حلولا مبتكرة لإدارة المشاريع المستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ونوهت إلى أن المعرض يوفر برامج معرفية واسعة تشمل 13 مسارا تعليميا، منها مسارات جديدة لأدوات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، إلى جانب فعالية "فطور وصلات التجارة" لتعزيز التعاون بين المشاركين الدوليين والمشترين المحليين.

وأكدت هيجمانز دعم المعرض للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر منطقة "ستارت أب سيتي"، التي تجمع ابتكارات عالمية في مجالات تكنولوجيا البناء والحلول الحضرية والمناخية، مع فرص للمشاركة في مسابقة العروض التقديمية لتعزيز حضور رواد الأعمال على المستوى الدولي.

وأشارت إلى أن الاستدامة محور رئيس في الدورة الحالية، حيث يمكن للزوار متابعة مسار Big 5 Impact Trail للتعرف على العارضين المتخصصين في المواد الصديقة للبيئة والحلول منخفضة الانبعاثات.

وأوضحت أن قمة المدن القابلة للعيش المصاحبة للمعرض تبحث السياسات والتخطيط الإستراتيجي لدعم ابتكار حلول تعزز بناء مدن أكثر استدامة ومرونة وتركيزا على الإنسان، مع تسليط الضوء على الابتكارات التقنية لتعزيز جودة المشاريع وحلول البناء المستدامة.