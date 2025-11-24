سلطان بن حمدان يشهد انطلاق منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، فعاليات اليوم الأول لجائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025، بميدان الوثبة في أبوظبي.

وأسفرت منافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم عن فوز "الشامخة" لحمد مسلم متعب العامري بكأس الابكار المفتوح، مسجلة 5:46:57 دقائق، وتصدر "غالي" لسهيل عبيد بن يميع السبوسي الشوط الثاني، محققاً بندقية الجعدان المفتوح بزمن قدره 5:45:5 دقائق.

وانتزعت "التماس" لمحمد خليفة محمد العميمي كأس المركز الأول في الشوط الثالث للأبكار الإنتاج، مسجلة 5:47:29 دقائق، بينما شهد آخر أشواط الرموز وتحدي الحقايق الجعدان الإنتاج فوز "أبلج" لمحمد حمد سعيد بن مشيط المري بالشداد والمركز الأول، بزمن قدره 5:45:5 دقائق.

وشهدت الأشواط من الخامس إلى الخامس عشر، فوز "صبحة" لمبارك حمد علي الجديلي، مسجلة " 5:46:49 " دقائق، و"مهتم" لمحمد عتيق المقعودي الفلاسي، بزمن قدره " 5:47:99"، دقائق، و"الراعبية" لسهيل هلال حميد المحرمي، بزمن قدره " 5:53:37" دقائق، و"الهايلة" لطرشوم صالح طرشوم العامري، مسجلة " 5:53:59"، دقائق، و"مجمل" لعبيد علي عبيد السناري، " بزمن قدره 5:48:74"، دقائق، و"صيت" لحمد سالم محمد بالهويمل العامري، بزمن قدره" 5:53:63"، دقائق.

كما فاز في الشوط الحادي عشر "حدث" لسالم جابر المري"، مسجلاً 5:53:42"، دقائق، وتصدر "صايب" لمبارك محمد بن نصرة العامري، الشوط الثاني عشر، بزمن قدره "5.49.85"، دقائق، وحققت "هذبة" لسالم جابر محسن المري، لقب الشوط الثالث عشر، مسجلة " 5:53:87"، دقائق، ونالت "العنود"، لعبيد أحمد بالعكوي السلمي، لقب الشوط الرابع عشر، بزمن قدره 5:55:13، وشهد الشوط الخامس عشر فوز "شاهين"، لخلف راشد النايلي الشامسي بزمن قدره" 5:50:43"، دقائق.

وتوج الفائزين بالرموز في ختام المنافسات عبدالله مبارك المهيري مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.