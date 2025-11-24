6 فرسان يمثلون الإمارات في "آسيوية القدرة" بتايلاند

أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ يستعد 6 من فرسان الإمارات للمشاركة في بطولة آسيا للقدرة والتحمل لمسافة 120 كيلومتراً، المقررة في مدينة بتايا التايلاندية من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتضم قائمة الفرسان سالم حمد ملهوف، وسعيد الحربي، وسعيد الخياري، وسعيد الشامسي، وزايد المهيري، وراشد الكتبي.

وأكد الفارس سالم حمد ملهوف أن طموحات المشاركة في البطولة الآسيوية كبيرة، وتتماشى مع الإنجازات العالمية لفرسان دولة الإمارات في بطولات القدرة بالفئات المختلفة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن فرسان الإمارات في أفضل مراحل الاستعداد لخوض التحدي الذي ينتظرهم في البطولة، بالثقة الكبيرة في قدراتهم التنافسية التي تؤهلهم لإظهار المستويات المميزة مع خيولهم في السباق، متوجها بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الرعاية والاهتمام برياضة الفروسية.