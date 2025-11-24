وفد من شرطة أبوظبي يزور مهرجان العين للكتاب 2025

العين في 24 نوفمبر/ وام/ زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مهرجان العين للكتاب 2025 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، برئاسة العميد أحمد عيلان المهيري، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات بمديرية شرطة منطقة العين وعدد من الضباط.

أكد العميد المهيري أن المشاركة في الفعاليات الثقافية تُعد جزءاً من جهود شرطة أبوظبي في دعم الحراك الثقافي والمعرفي في الدولة، وإتاحة الفرص أمام منتسبيها للاطلاع على أبرز الإصدارات الحديثة.

وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية استمرار مثل هذه الزيارات في ترسيخ ثقافة القراءة بين المنتسبين، وتعزيز دور الكتاب كأداة رئيسية لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات الفكرية.