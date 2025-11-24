جمارك أبوظبي تنظم ملتقى "معاً نرتقي"

أبوظبي في 24 نوفمبر/وام/ نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الملتقى السنوي "معاً نرتقي" تحت شعار "الهدف يوجهنا والتغيير يحفزنا"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة عمل مرنة ومحفزة ترتكز على التميز في الأداء، والاستدامة في التطوير للتكيف مع المتطلبات المستقبلية ودعم التنافسية العالمية، بما يتماشى مع الرؤى والأهداف الإستراتيجية لحكومة أبوظبي وينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031".

حضر الملتقى، الذي عقد في عالم فيراري أبوظبي بجزيرة ياس، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وسعادة فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، إلى جانب ممثلين عن دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وعدد من المسؤولين والموظفين.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: "تأتي استثماراتنا في رأس المال البشري انطلاقاً من رؤية القيادة والالتزام بتطوير المواهب الوطنية وتمكينها وتعزيز مساهماتها في التنمية المستدامة. ونرى أهمية الجهود المؤسسية في القطاعين العام والخاص وتكاملها من أجل تطوير المهارات وتعزيز الابتكار بصورة مستمرة لتحقيق الأولويات الإستراتيجية لإمارة أبوظبي".

من جانبه، ألقى سعادة راشد لاحج المنصوري، كلمة أكد فيها أن جمارك أبوظبي مستمرة في تبني نهج التغيير الإيجابي والابتكار في منظومة العمل الجمركي، بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة وفق أرقى المعايير العالمية، مرتكزة بذلك على رأس مالها البشري الذي يقود الابتكار ويضمن استدامة التميز، ومستفيدة في الوقت ذاته من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لدعم الأهداف الإستراتيجية لحكومة أبوظبي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وتضمن الملتقى جلسات تفاعلية تناولت استراتيجيات القيادة الفعالة، وتحفيز الإبداع، وتبني ثقافة التغيير الإيجابي، واستعراض أبرز إنجازات جمارك أبوظبي للعام الماضي وخطط المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم حلقة نقاشية في ختام الملتقى لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وتواصل جمارك أبوظبي تعزيز ريادتها المؤسسية من خلال تحقيق نتائج متميزة في مختلف المجالات، وذلك بحصولها على 58 جائزة خلال عام 2025 تقديراً للتميز المؤسسي والابتكار، والوصول إلى مستوى "التميز" في النضج المؤسسي لتجربة المتعاملين لعام 2024، من أصل تقييم 43 جهة حكومية في أبوظبي، وتحقيق 96% في مؤشر رضا المتعاملين على خدمات جمارك أبوظبي الرقمية.