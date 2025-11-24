30 مصوراً عالمياً يكشفون ملامح جماليات الفنون الإسلامية في "منارات ضوئية"

الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / دشّن محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير مهرجان الفنون الإسلامية،أمس، معرض "منارات ضوئية" الذي يقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المهرجان، وذلك في مركز التسوق-الزاهية، بحضور مجموعة من المصورين العالميين والفنانين المشاركين ومحبي التصوير.

ويشارك في المعرض 30 مصوراً من مختلف دول العالم ويشمل أكثر من 30 عملاً تصويرياً تكشف ملامح الجمال في الفنون الإسلامية، إذ حرص المصوّرون على إبراز شعار المهرجان "سراج" عبر توظيف الضوء بوصفه عنصراً رئيسياً في بناء اللقطة الفنية مستحضرين أثره في إبراز الزخارف والخطوط وتكوينات العمارة الإسلامية.

واطلع الحضور على مجموعة الأعمال التي تقدّم رؤية بصرية متجددة تعيد قراءة التراث الاسلامي من خلال العدسات، ما أتاح للجمهور رحلة تأملية تعمّق حضور الجمال الإسلامي في الذاكرة البصرية.

وسلّم القصير الفائزين في مسابقة المعرض شهادات تقدير احتفاءً بفوزهم، حيث أسفرت عن فوز كل من: مه لقا نعمت الله ضربيان من إيران في المركز الأول، وهبة موفق ريحان من سوريا في المركز الثاني، وعاطف محمود شعير من مصر في المركز الثالث.