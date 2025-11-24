"موانئ أبوظبي" و"مصدر" توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع توليد طاقة الرياح البحرية

أبوظبي في 24 نوفمبر/وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، للتعاون في تطوير وتنفيذ مشاريع توليد طاقة الرياح البحرية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحديد الفرص التي يمكن لمجموعة موانئ أبوظبي أن تكون فيها شريكاً ومقاولاً رئيسياً لمبادرات "مصدر" العالمية في مجال توليد طاقة الرياح البحرية. كما سيقوم الطرفان بتحديد المتطلبات التقنية لمشاريع "مصدر" بشكل مشترك، وتحديد المجالات التي يمكن لمجموعة موانئ أبوظبي توظيف قدراتها الفنية واللوجستية الواسعة فيها، بما في ذلك توفير وتصنيع المحطات الفرعية، وحلول الخدمات اللوجستية البرية والبحرية، والخدمات تحت سطح البحر، بالإضافة إلى خدمات الدعم في مجالي الصيانة والتشغيل، وذلك لتلبية احتياجات المشاريع بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: "إن قدراتنا البحرية واللوجستية المتكاملة، وخبرتنا الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى، تُمكّننا من تقديم الحلول التقنية والتميز التشغيلي اللازمين لدعم مشاريع "مصدر" الكبرى في توليد طاقة الرياح البحرية. ومن خلال الاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة، تُتاح أمامنا فرصة واعدة لتسريع تطوير وتنفيذ حلول توليد طاقة الرياح البحرية المستدامة والمبتكرة والمتطورة تقنياً".

ومن جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تُعد مصدر شركة رائدة عالمياً في تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية، ونحن نواصل جهودنا لتسريع نمو هذا القطاع الحيوي والإسهام بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة. ونعمل من خلال الشراكات الاستراتيجية مثل اتفاقيتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي على توسيع حضورنا العالمي وتنفيذ مشاريع نوعية واسعة التأثير، تُسهم في تمكين الدول من تحقيق أهدافها وطموحاتها في مجال الطاقة النظيفة. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي والاستفادة من خبراتنا المتكاملة لتلبية الطلب المتزايد عالمياً على الطاقة المستدامة".

وتُعد طاقة الرياح البحرية ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، إذ تُتيح التوربينات البحرية الاستفادة من الرياح القوية والمستمرة لتوليد طاقة عالية وموثوقة. وقد قامت "مصدر" بتطوير وتشغيل العديد من المشاريع الرائدة في قطاع طاقة الرياح البحرية في أوروبا، من بينها مشروع "ايغل بحر البلطيق" في ألمانيا بقدرة 476 ميجاواط، ومشروع " إيست إنجليا 3" في المملكة المتحدة بقدرة 1.4 جيجاواط، مما يُبرز جدوى هذه التقنية المهمة وقابليتها للتوسع.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي و"مصدر" تأتي تماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة. ومن خلال توظيف البنية التحتية البحرية المتطورة، وشبكات الخدمات اللوجستية المتكاملة، والخبرات التقنية لكلا الطرفين، وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء معايير جديدة لتطوير وتنفيذ مشاريع طاقة الرياح البحرية.