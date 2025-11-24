الشارقة تبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع المدن الهولندية

الشارقة في 24 نوفمبر/وام/ بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال اجتماعها اليوم بمقرها مع المسؤولين في القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي آفاق التعاون بين إمارة الشارقة والمدن الهولندية وفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يسهم في تطوير الشراكات وتوسيع مجالات العمل المشترك.

حضر الاجتماع الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية و سعادة بول جيرون القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية يرافقه المستشاران الاقتصاديان في القنصلية جيرون شيلينغز وفواز إبراهيم إلى جانب الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية.

وناقش الجانبان مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما في ذلك تبادل المعلومات المتعلقة بفرص الأعمال ودراسة تنظيم فعالية اقتصادية مشتركة تجمع ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص من الطرفين خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والصناعات الإبداعية.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن الاجتماع شكّل فرصة لطرح الأفكار البناءة مع البعثات الدبلوماسية في الدولة بما يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية وتوسيع قنوات الحوار حول مجالات التعاون المستقبلية لافتا إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في بناء شراكات فاعلة تدعم بيئة الأعمال وتعكس حرص الإمارة على تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين من أجل توسيع خيارات المستثمرين وتحويل الأفكار إلى مبادرات تخدم المصالح المشتركة.

ونظّمت الدائرة برنامج زيارات لوفد القنصلية العامة لمملكة هولندا شمل عددا من المؤسسات الحيوية في الإمارة تضمنت مقر شركة "بيئة" و"بيت الحكمة" وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بهدف الإطلاع على نماذج العمل المتقدمة والفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة.

يأتي الاجتماع في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا والتي شهدت خلال السنوات الماضية نمواً متصاعداً في مجالات التجارة والاستثمار.

وتشير التقارير إلى نمو ملحوظ في التجارة الثنائية غير النفطية بين الجانبين والتي ارتفعت بأكثر من 20% خلال 2023 و استمرت في النمو في 2024 و النصف الأول من 2025 .

وتشير تقارير "تريدنغ إيكونومكس" إلى أن صادرات هولندا إلى الإمارات سجلت 4.64 مليار دولار في 2024 في حين بلغت الصادرات الإماراتية إلى المدن الهولندية 2.85 مليار دولار في العام ذاته إلى جانب التطور المستمر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت ما يقارب 1.07 مليار دولار بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.