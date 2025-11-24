اختتام النسخة الـ2 من مهرجان "تنوير 2025 "

الشارقة في 24 نوفمبر / وام /اختُتمت أمس فعاليات مهرجان تنوير 2025 الذي أقيم في صحراء مليحة بإمارة الشارقة بعد ثلاثة أيام من التجارب الفنية والثقافية الغامرة.

وشهد اليوم الختامي توجيه رسالة إنسانية ملهمة حملتها الكلمة الختامية للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة المهرجان، أكدت فيها أن الهدف الأسمى لـ"تنوير" هو إعادة الإنسان إلى جوهره.

وقالت : "ها نحن نختتم هذه الأيام الثلاثة، لكن ما نسجناه هنا سيستمر بهدوء في داخلكم، في الخيارات والسبل التي ستتخذونها على أرض الواقع، فعند وضع برنامج المهرجان، حرصنا أن يخدم كل عنصر غاية واحدة وهي إعادة التواصل مع ما يهم حقاً، وهو الوحدة الكاملة والمطلقة مع غاياتنا".. داعية إلى نشر قيم السلام والوحدة والأمل في مجتمعات المنطقة والعالم.

و شهد المسرح الرئيسي في الأمسية الختامية ، عرضاً مميزا للفنانة التونسية الأمريكية آمال المثلوثي، التي أبهرت الجمهور بأدائها العاطفي وألحانها العميقة، وسط أجواء طبيعية ساحرة في موقع "فاية" وشاركها أعضاء فرقة ميراز تقديم عرض موسيقي متقن، شكّل محطة فنية بارزة في ختام المهرجان.

و تنوّعت عروض اليوم الختامي بين الموسيقى العالمية والفنون التقليدية التي تفاعل معها جمهور المهرجان .