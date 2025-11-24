دبي الرقمية تحتفي بتخريج منتسبي برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي

دبي في 24 نوفمبر /وام/ احتفت "دبي الرقمية" بتخريج المشاركين في برنامج مهارات الذكاء الاصطناعي الذي نفذته بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ضمن مبادراتها لتمكين موظفي حكومة دبي من امتلاك المهارات الرقمية المتقدمة وتطوير خبراتهم التقنية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي وتحقيق رؤية الإمارة نحو حكومة ذكية واقتصاد رقمي مستدام.

شارك في البرنامج 120 موظفا من 36 جهة حكومية وخاصة خضعوا لمساقات تدريبية مكثفة في مجالات تعلم الآلة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير البرمجيات المعززة بالذكاء الاصطناعي وذلك بهدف رفع كفاءتهم في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العمل الحكومي وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في المنظومة المؤسسية بدبي.

تضمن البرنامج ثلاثة مسارات رئيسية شملت مسار مطوري الذكاء الاصطناعي الذي ركز على بناء الحلول الذكية وتطبيق التقنيات الحديثة في تطوير الأنظمة ، ومسار رواد الذكاء الاصطناعي الخاص بتمكين القيادات من تبني التكنولوجيا ووضع استراتيجياتها العملية ، ومسار رواد "كوبايلوت" الذي ركز على تعزيز الانتاجية والإبداع من خلال الاستفادة من قدرات Microsoft Copilot.

وقام سعادة مطر الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية بتكريم الفرق الفائزة في مشروعي الهاكاثون اللذين استعرضا حلولا مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن تطوير الكوادر الحكومية يمثل ركنا أساسيا في مسيرة التحول الرقمي في دبي موضحا أن الشراكة مع مايكروسوفت تعزز إعداد كفاءات قادرة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وكفاءة.

من جانبها قالت إيفون شبيب مدير القطاع الحكومي في مايكروسوفت الإمارات إن التعاون مع دبي الرقمية يجسد نموذجا للابتكار المشترك والتزام الشركة بتأهيل اكثر من 55 ألف موظف حكومي بمهارات الذكاء الاصطناعي ضمن استثمار مايكروسوفت البالغ 15.2 مليار دولار في الدولة بحلول 2030.