شؤون البلديات بالشارقة تطلق مبادرات مجتمعية في أسبوع التشجير

الشارقة في 24 نوفمبر/وام/ تشارك دائرة شؤون البلديات بالشارقة في فعاليات أسبوع التشجير السنوي 2025 الذي يقام على مستوى دولة الإمارات في الفترة من 25 نوفمبر الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل من خلال برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز المشاركة البيئية وتشجيع ممارسات الاستدامة.

تأتي مشاركة الدائرة هذا العام في إطار جهودها لتوسيع الرقعة الخضراء وتعزيز التفاعل المجتمعي على أن تتضمن الفعاليات التعاون مع بلدية منطقة الحمرية في افتتاح مشروع "المزرعة المجتمعية" الذي يُعد نموذجًا عمليًا للتكامل بين البلدية وأهالي المنطقة .

ويحتوي المشروع على مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية بما فيها الخضروات والفواكه إلى جانب مناحل لإنتاج العسل ليشكل منصة مجتمعية فريدة تعزز مفهوم الاستدامة الزراعية وتشجع على روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

وستوزع الدائرة بالتعاون مع بلديات مدن ومناطق الإمارة أكثر من 3000 شتلة على الجهات الحكومية والمدارس وزوار بعض حدائق الإمارة وذلك ضمن جهودها الرامية إلى توسيع الرقعة الخضراء وتشجيع المشاركة الفاعلة لجميع أفراد المجتمع في المبادرات البيئية.

وتتضمن المبادرات كذلك تنظيم أنشطة توعوية في المدارس لتعريف الطلبة بأهمية الزراعة والتشجير وتعليم الأطفال بشكل عملي كيفية غرس الشتلات والعناية بها بما يرسخ في نفوسهم حب البيئة والانتماء إليها منذ الصغر.

و أكد سعادة سلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات أن مشاركة الدائرة في أسبوع التشجير تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك جميع فئات المجتمع في المبادرات البيئية موضحا أن المشاركة في أسبوع التشجير تهدف إلى ترسيخ قيم المسؤولية البيئية وتنمية روح التعاون بين أفراد المجتمع وتوفير تجربة مجتمعية متكاملة للجميع بما يعكس التزام دائرة شؤون البلديات بتوسيع الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة في الإمارة.

من جانبه أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات أن مشاركة الدائرة في أسبوع التشجير تأتي تجسيدًا لالتزامها الراسخ بمبادئ الاستدامة البيئية وتشجيع المجتمع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة .