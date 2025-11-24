قمة قادة الخمسة الكبار تناقش تعزيز مرونة قطاع الإنشاءات وتحولات الأسواق العالمية

دبي في 24 نوفمبر /وام/ ناقش قادة قطاع الإنشاءات والخبراء وصناع القرار خلال قمة قادة الخمسة الكبار"Big 5 Global Leaders" تحولات الأسواق وكيفية تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإنشائية.

وأكد سعادة المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الكلمة الافتتاحية للقمة التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة الـ 46 لمعرض "الخمسة الكبار - Big 5 Global" الذي انطلق اليوم بمركز دبي التجاري العالمي أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرٌ أساسي لتنفيذ المشاريع التي تدعم التنويع الاقتصادي وتعزّز القدرة الوطنية على التكيف.

وأوضح سعادته أن دولة الإمارات تتعامل مع المتغيرات برؤية واقعية ونهج عملي يركز على التنفيذ وتبني الحلول المبتكرة واستثمار الفرص المتاحة ، وتعزيز جاهزية قطاع الإنشاءات عبر تحديث الأطر التنظيمية وتمكين استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتوسيع نطاق توظيف التقنيات الذكية والتحليلات المتقدمة في التصميم وإدارة المشاريع

وقال : " نعمل من خلال هذه الجهود على ضمان جاهزية القطاع للمستقبل وتعزيز تنافسيته وقدرته على الابتكار بما يرسخ مكانة الدولة نموذجا عالميا في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة".

وأضاف أن المعرض يأتي في لحظة محورية بينما يتجه العالم نحو مدن أكثر ذكاءً ومرونة وبنية تحتية أكثر قدرة على التكيف مع تحديات المستقبل ومن هنا تتجلى أهمية هذا الحدث بوصفه منصة عالمية تجمع الخبراء والمبتكرين وروّاد الشركات لاستعراض حلول هندسية متقدمة وتبادل الخبرات وبناء شراكات تسرّع تبنّي التكنولوجيا في مختلف مراحل الإنشاء.

وتطرقت جلسات حوارية شارك فيها عصام حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية والدكتور نيكولاس فيرنتلي رئيس التوقعات الإنشائية العالمية لدى أكسفورد ايكونوميكس إلى اتجاهات الطلب العالمي على الفولاذ والتحول نحو نماذج الإنتاج منخفضة الكربون ودور المواد المحلية في الحد من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

واستعرضت أنجيلا بيرنشتاينر مؤسِسة شركة "وورث بروفيشنال سيلوشنز" كيفية تشكيل الابتكار القيادي والنماذج المؤسسية متعددة الأجيال وتناولت مقاربات جديدة للكفاءة التشغيلية والتمركز في الأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية .. ونوهت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تدخل عصرا حاسما من الابتكار الصناعي .

فيما شارك ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب أفريقيا وحي الملك عبدالله المالي والوكالة الإيطالية للتجارة ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي في مداخلات رئيسية ركزت على التنويع والتخطيط طويل المدى.

وفي سياق متصل بحث خبراء البيانات الجغرافية الرقمية في قمة "GeoWorld"الأطر التنظيمية لحوكمة البيانات الجغرافية المكانية والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للبيانات خلال العقد المقبل بما في ذلك الخصوصية والدقة وقابلية التشغيل المشترك والمواءمة التشريعية ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين اتخاذ القرار.

وأوضحت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي خلال جلسة بعنوان "إطلاق إمكانات البيانات الجغرافية: إطار حوكمة للعقد القادم" أن الهدف المبتغى تحقيقه يتمحور دائما حول تحسين جودة الحياة في الإمارة مع ضمان أمن البيانات وأكدت أن الحوكمة لا ينبغي أن تؤثر سلبا على جودة الحياة بل ينبغي أن تُحسّنها سواءً للموظفين أو المقيمين أو الزوار.

وشهد اليوم الأول من الحدث الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة في مجالات مواد البناء والتقنيات الذكية والأدوات وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وحلول التجهيز.

إذ سجل العارضون تفاعلاً قوياً من المشترين الباحثين عن حلول عملية تدعم كفاءة التكلفة والاستدامة وتسريع تسليم المشاريع.