تكوينات للسحب الركامية على جبال الفجيرة

الفجيرة في 24 نوفمبر /وام/ تشهد مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة، لاسيما المناطق الجبلية والسهول الشرقية، تكوّن سحب ركامية خلال هذه الآونة وسط نشاط ملحوظ للرياح ذات السرعة المتوسطة إلى النشطة.

ويُتوقع أن تتسبب هذه السحب الركامية في هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متفاوتة خلال الأيام المقبلة مع احتمال تشكّل خلايا رعدية محلية على المرتفعات الشرقية.

تأتي هذه الحالة ضمن التغيرات الجوية المعتادة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من شهر ديسمبرمن كل عام، بالتزامن مع دخول موسم الشتاء، وما يصاحبه عادة من انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.