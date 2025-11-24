سفارة لاتفيا بالدولة تحتفل باليوم الوطني اللاتفي

أبوظبي في 24 نوفمبر/وام/ أقامت سفارة جمهورية لاتفيا لدى الدولة، مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني في لاتفيا.

حضر الحفل معالى فيكتور فالينيس وزير الاقتصاد في جمهورية لاتفيا وعمر النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية وسعادة نورة جمعة سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية اللاتفية المقيمة في الدولة.

وأشادت سعادة دانا جولدفينشا، سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة في كلمة لها بهذه المناسبة، بمتانة العلاقات بين بلادها ودولة الإمارات وحرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية وانطلاقها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.

وأكدت أن العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مستمرا في مختلف القطاعات والمجالات مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أكبر الشركاء لجمهورية لاتفيا في المنطقة.