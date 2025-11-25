"مجموعة اينوك" تتبرّع بــ 50 مليون درهم لـ "مستشفى حمدان بن راشد للسرطان"

دبي في 25 نوفمبر/ وام/ وقّعت مجموعة إينوك اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لـ”دبي الصحية”، قدّمت بموجبها تبرعاً بقيمة 50 مليون درهم لدعم مشروع بناء وتطوير “مستشفى حمدان بن راشد للسرطان”، أول مستشفى متخصص ومتكامل للسرطان في إمارة دبي.

وتأتي هذه المساهمة في إطار التزام المجموعة بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية، وبما ينسجم مع “عام المجتمع” في دولة الإمارات، الهادف إلى تعزيز قيم المشاركة والتكافل وتشجيع المساهمات الداعمة للتنمية الاجتماعية.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، إن الشراكات المستدامة تسهم في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ويأتي دعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان خلال عام المجتمع تجسيداً لالتزام المجموعة بمبادرات الرعاية الصحية وتعزيز روح العطاء لتحقيق مجتمع أكثر صحة وتلاحماً.

من جانبها، وجهت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة “دبي الصحية”، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، رئيس اللجنة التوجيهية لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الشكر إلى " إينوك" على تبرعها السخي لدعم بناء المستشفى، بما يشكّل مصدر دعم وأمل للمرضى وأسرهم، موضحة أن هذه الشراكة تعكس الدور الحيوي للشركات الوطنية في ترسيخ منظومة العطاء المجتمعي وتعزيز جودة حياة الإنسان.

ويؤكد توقيع الاتفاقية، استمرار مجموعة إينوك في تعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات الصحية التي تسهم في رفاه المجتمع واستدامة خدماته.