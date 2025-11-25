النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية تنطلق غدا

العين في 25 نوفمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق يوم غد في مركز أدنيك العين فعاليات النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، الذي يحتفي بروح التراث الإماراتي ويعكس عمق الثقافة والمجتمع.

ويمثل المعرض الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإماراتمنصة عالمية لعشاق الصيد والفروسية والرياضات الخارجية وأنشطة البر والقنص، ويقدم تجربة متكاملة تمزج بين الأصالة والابتكار، وتفتح آفاقًا جديدة لربط الماضي بالمستقبل؛ إذ يركّز على الابتكار والاستدامة؛ بما يعكس رسالة الإمارات في تكريم التقاليد مع تبني أحدث التقنيات التي تصنع مستقبل هذه الصناعة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنيك"، إن تنظيم المعرض يعكس التزام المجموعة بدعم مكانة العين كوجهة سياحية وثقافية وتراثية رائدة؛ لافتا إلى أن الدورة الأولى استقطبت 873 عارضًا وعلامة تجارية، وغطت مساحة بلغت 24 ألف متر مربع، ما يعكس الإقبال الكبير على هذا الحدث المميز.

وأضاف أن 12 دولة تشارك في المعرض، ما يعزز فرص التعاون وتبادل المعرفة والحوار الثقافي، ويؤكد السمعة المتنامية للعين كوجهة عالمية للفعاليات، لافتا إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة لدعم السياحة المحلية الداخلية، خاصة خلال موسم العطلات الشتوية الذي يشهد طلباً مرتفعاً على الأنشطة التراثية والصحراوية.

وأوضح أن المعرض يتميز بمشاركة 88% من العارضين والعلامات التجارية المحلية، و12% مشاركات وعلامات تجارية دولية، ما يوفر منصة مثالية لعرض الشركات الإماراتية وتعزيز فرص التعاون، كما يُبرِّز الخصائص الفريدة لمدينة العين، باعتبارها واحة خضراء ذات مكانة خاصة في التراث الإماراتي وتاريخ عريق يمتد عبر الأجيال.

ويقدّم المعرض أكثر من 20 فعالية حيّة ومسابقات تراثية، من بينها مسابقة الطبخ الشعبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث، وورشة عمل ومسابقة للقهوة العربية احتفاءً برمز الضيافة الإماراتية، إلى جانب مسابقة أداء "اليولة" التقليدية لإحياء هذا الفن الشعبي الأصيل، ومسابقة "التبه" التراثية، في أجواء نابضة بالأصالة والمشاركة المجتمعية.

ويفتح معرض العين الدولي للصيد والفروسية آفاقًا جديدة لعشاق رياضة الهِجّن والرياضات التراثية، عبر 14 قطاعًا متخصصًا يجمع بين الأصالة والابتكار، ويأتي قطاع الهجن في مقدمة هذه التجربة الفريدة، إذ يوفر للزوار فرصة استكشاف أحدث المنتجات والمعدات والخدمات الخاصة بسباقات الهجن، ويسلّط الضوء على دور هذه الرياضة في الثقافة الإماراتية باعتبارها هواية تراثية ورياضة تنافسية ذات جذور راسخة.

كما يحتفي الحدث بقطاع السلوقي العربي وبدوره التاريخي في الصيد التقليدي والثقافة المحلية، ويستعرض تنوع سلالاته وأهميته في التراث الإماراتي، ويخصص مساحات كبيرة لقطاع الفروسية والصيد بالصقور، كرمزين للأصالة والتقاليد الإماراتية، إلى جانب عروض لأحدث المعدات والإكسسوارات التي تعكس مكانتهما الراسخة.

ويقدّم قطاع المركبات الترفيهية الخارجية مركبات قوية للطرق الوعرة، فيما يعرض قطاع البيوت المتنقلة أحدث الابتكارات التي تعيد تعريف تجربة الأنشطة الخارجية.

ويضم المعرض قطاع معدات الصيد والتخييم بأحدث الأدوات لعشاق المغامرات، إضافة إلى قطاعات متخصصة في الحفاظ على البيئة، والفنون والحرف اليدوية، والمنتجات والخدمات البيطرية.

وتُعرض في المنصات المتنوعة للمعرض تشكيلة شاملة من البنادق والمعدات والإكسسوارات الخاصة برياضة الصيد والرماية، بينما يوفر قطاع رحلات الصيد والسفاري باقات مغامرات مميزة بصحبة مرشدين محليين ودوليين، ويضم قطاع السوق مجموعة من التجار الذين يقدمون منتجات فاخرة، بما في ذلك الحرف اليدوية التقليدية، بينما يخصص المعرض قطاعاً للسكاكين يَعرِض مجموعة متنوعة من سكاكين الصيد الفاخرة المصنوعة بحرفية عالية.