"مالية عجمان" تصفر البيروقراطية في إجراءات استخراج وتسليم التقارير الضريبية

عجمان في 25 نوفمبر /وام/ أعلنت دائرة المالية في عجمان، عن تصفير الإجراءات غير الضرورية لعملية استخراج وتسليم التقارير الضريبية على مستوى الإمارة، وذلك كثمرة تطوير آلية موحدة لتنفيذ الإجراء عبر نظام "موارد" السحابي، ما أسهم في تقليص مدة الإنجاز من أيام إلى دقائق فقط.

وتعتمد الآلية الجديدة على ربط أنظمة الجهات الحكومية المحلية بمنصة "موارد" السحابية عبر تكامل تقني متقدّم يتيح تبادل البيانات بسلاسة، بالإضافة إلى تصميم شاشة إلكترونية موحّدة داخل النظام تجمع جميع خطوات الإجراء في واجهة واحدة، وتوحيد النماذج والتقارير المعتمدة بين الجهات.

ومكّن هذا التكامل من إحداث نقلة نوعية في دورة العمل، حيث تم تقليص الإجراءات غير الضرورية بنسبة 75%، وتصفير المستندات المطلوبة كلياً، ما أتاح استخراج وإرسال التقارير الضريبية تلقائياً خلال دقائق ودون أي تدخل يدوي أو مراسلات ورقية، وأسهم في رفع مستوى الاتساق، والتخلّص من الأخطاء البشرية، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المنظومة المالية الحكومية في الإمارة.

وقال سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الدائرة برفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية من خلال توحيد النماذج والإجراءات، بما يسهّل عليها الالتزام بأطر العمل الزمنية لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.

وأكد أن الدائرة ماضية في إعادة هندسة الإجراءات وتبنّي الحلول التقنية المبتكرة لتمكين التحوّل الرقمي الكامل لمنظومة العمل المالي الحكومي في إمارة عجمان، موضحاً أن هذه المبادرة تمثل خطوة ضمن هذا المسار، لما حققته من اختصار للوقت والجهد وتسريع للإنجاز ورفع لمستويات الكفاءة والفاعلية الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج خدمات الجيل القادم.