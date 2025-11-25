"مِراس" تمنح عقداً بقيمة 1.9 مليار درهم لبناء مجمع "ذا إيكرز" في دبي

دبي في 25 نوفمبر /وام/ منحت "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عقداً بقيمة 1.9 مليار درهم لشركة اتحاد الهندسة الإنشائية "يونك"، لتنفيذ أعمال بناء مجمع الفلل الحصري "ذا إيكرز".

ويتضمن العقد إنجاز الدفعة الأولى التي تضم 642 فيلا مع المرافق المجتمعية الملحقة بها، بحلول الربع الأخير من عام 2027.

وترتبط حدائق الفلل معاً بمسارات طبيعية تقود إلى متنزه "هالو لوب" الذي يربط أرجاء المجمّع فيما بينها، بالإضافة أيضاً إلى شبكة من البحيرات التي يمكن السباحة فيها.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات"، إن مشروع "ذا إيكرز" يشكل المرحلة التالية من رؤية "مِراس" الرامية إلى بناء بيئات سكنية يجتمع فيها التصميم الراقي والاستدامة وجودة الحياة معاً.

من جانبه، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية "يونك"، إن الشركة ستنفذ المشروع وفقاً لمستويات متميزة من الجودة والاستدامة.

ويهدف المشروع إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80% للفرد الواحد وكذلك تقليل استهلاك المياه بنسبة 33% مقارنة بالمتوسط الوطني في دولة الإمارات، حيث يلبي المشروع جميع احتياجات الري بمياه الصرف الصحي المعالَجة.

وحصل المشروع على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة "LEED" الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للمجمّعات السكنية.

ويقع المشروع السكني في قلب منطقة دبي لاند، وبذلك يتيح لقاطنيه سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في دبي.