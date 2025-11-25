جامعة الشارقة تدشن ثامن فروع رابطة خريجيها في قطر

الشارقة في 25 نوفمبر /وام/ أطلقت رابطة خريجي جامعة الشارقة، فرعها الثامن خارج الدولة في دولة قطر، بإعلان تشكيل اللجنة التنفيذية للرابطة خلال أمسية أقيمت في متحف قطر الوطني، شهدت حضور نحو 150 من خريجي الجامعة المقيمين في قطر، إلى جانب عدد من الخريجين القادمين من دولة الإمارات.

حضر الفعالية السيد راشد عبد الرحمن آل علي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى دولة قطر، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتورة أمل آل علي، مدير مكتب رابطة الخريجين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي السفارة في الدوحة.

ويأتي تدشين هذا الفرع في إطار تعزيز شبكة خريجي الجامعة على المستوى العالمي، وتعميق الروابط بين الخريجين وجامعتهم الأم، ودعم المبادرات المستقبلية للرابطة.

كما نظم مكتب رابطة الخريجين بجامعة الشارقة ملتقى خريجي جامعتي الشارقة وقطر، الذي استضافته جامعة قطر، بحضور وفد من جامعة الشارقة وسعادة الدكتور حارب بن محمد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، وعدد من كبار المسؤولين وخريجي المؤسستين.

وتضمن الملتقى جلسات حوارية استعرضت قصص نجاح لخريجي كلتا الجامعتين، وأبرزت أهمية التأهيل الأكاديمي في تمكين الخريجين من تحقيق طموحاتهم المهنية وخدمة مجتمعاتهم، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات.

وشمل برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية، من بينها جولة ميدانية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، رافق خلالها الوفد سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة، واطلعوا على المختبرات والمراكز البحثية وكلية العلوم الصحية، وتعرفوا إلى أبرز التخصصات والتقنيات التعليمية الحديثة.

كما زار وفد جامعة الشارقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر لبحث إمكانات التعاون المشترك.

وأكد الدكتور صلاح طاهر الحاج، أن تأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة الخريجين في قطر يأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز التواصل مع خريجيها في الدول المختلفة، والتعرف إلى إنجازاتهم، إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية في قطر بما يعزز رسالة الجامعة في دعم التنمية العلمية والمجتمعية.

من جانبها، أثنت الدكتورة أمل آل علي على الجهود الكبيرة التي بذلها خريجو الجامعة في قطر لإنجاح تأسيس الفرع الجديد، مؤكدة أنهم يمثلون سفراء لجامعتهم في الدول التي يقيمون فيها، ويشكلون جسراً حيوياً للتواصل والتعاون المستمر.