الإمارات وكازاخستان توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تحقيقات حوادث ووقائع الطائرات

دبي في 25 نوفمبر /وام/ وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة التحقيق في حوادث ووقائع النقل التابعة لوزارة النقل في جمهورية كازاخستان، مذكرة تفاهم في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.

وقع الاتفاقية سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، فيما وقّعها من جانب جمهورية كازاخستان سعادة تالغات لاستايف، نائب وزير النقل، وذلك في منصة الهيئة بمعرض دبي للطيران 2025 بحضور كابتن عائشة محمد الهاملي المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات حوادث النقل الجوي بالهيئة ومسؤولين من الجانبين.

يتضمن نطاق التعاون تقديم المساعدة والتسهيلات المتبادلة، وتبادل الكفاءات والخبرات عبر برامج تدريب وتطوير مهني، إضافة إلى إتاحة مشاركة مراقبين من كل طرف في التحقيقات التي يُجريها الطرف الآخر، وتنظيم زيارات واجتماعات تقنية، وتبادل المعلومات ذات الصلة، وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها.

وتتيح المذكرة للطرفين توسيع آفاق التعاون مستقبلاً لتشمل مجالات إضافية تتماشى مع طموحاتهما المشتركة في تعزيز سلامة الطيران وترسيخ مبادئ الشفافية الدولية.