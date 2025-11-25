نهيان بن مبارك: معرض العين للكتاب يجسد رسالة الإمارات في دعم المعرفة وتعزيز الهوية الوطنية

العين في 25 نوفمبر/وام/ قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يؤكد لنا دائما أهمية تعزيز قيم الهوية الوطنية لفئات المجتمع الإماراتي كافة لا سيما الأجيال الجديدة، وهو ما نعمل دائما في صندوق الوطن على تحقيقه على أرض الواقع من خلال عشرات المبادرات التي تغطي جميع الفئات، ومشاركة الصندوق بجناح كبير ومتنوع في معرض العين للكتاب واحدة منها.

جاء ذلك عقب زيارة معاليه لأجنحة معرض العين للكتاب أمس والتي تفقد خلالها جناح صندوق الوطن، والتقى فريق العمل وعددا من زوار الجناح من الأسر والمشاركين في الأنشطة، واطلع على البرامج المعرفية والتراثية والفنية والإبداعية التي يقدمها الصندوق خلال مشاركته في دورة هذا العام، والتي تُعد من أوسع مشاركاته، ويقدم من خلالها 55 فعالية متنوعة على مدى أيام المعرض.

رافق معاليه، خلال الزيارة، الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان، وسعادة الدكتور على بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إلى جانب عدد كبير من المسؤولين والمبدعين المشاركين بالمعرض.

وأوضح معاليه أن الهدف هو الوصول للجميع في كل مكان خاصة أهل العين التي تعد نافذة التراث والثقافة والأصالة والقيم الإماراتية النبيلة، مؤكدا أن دعم صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " هو المحرك الأول للصندوق، للوصول ببرامجه إلى أنحاء الدولة، وعبر عن عميق تقديره للرعاية الكريمة للمعرض من سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والذي يبذل كل جهد ممكن لتطوير هذه المدينة القريبة إلى نفوسنا جميعا.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك :" إن وجودنا في معرض العين للكتاب تأكيد على المكانة العريقة التي تحتلها هذه المدينة في مسيرة الثقافة الإماراتية، فالعين، بتاريخها وإنسانها وتراثها، تشكل أحد أهم الروافد التي يستمد منها الوطن قيمه وهويته وروحه الأصيلة، ويسعدني أن أرى إقبال أهل العين على مبادرات صندوق الوطن التي تحرص على الاستثمار في الإنسان، وتنمية وعي المجتمع، وبناء جيل يعرف تاريخه، ويعتز بتراثه، ويتميز بالإبداع والابتكار، ولاسيما بين أهلنا في العين”.

وثمن معاليه مشاركة أكثر من 32 فناناً وكاتباً وشاعراً وخبيراً في التاريخ والتراث الإماراتي، في أنشطة الجناح هذا العام، من خلال المناقشة المستفيضة والحوار البناء حول اللغة العربية والقيم والتراث والتاريخ، وجميعها تشكل المكون الرئيسي لهويتنا الوطنية مع الأجيال الجديدة التي تحرص على زيارة المعرض لاسيما جناح صندوق الوطن.

وأعرب عن بالغ اعتزازه وتقديره لإدارة معرض العين للكتاب على التنظيم المتميز، والدعم المقدم لجناح صندوق الوطن عبر توفير بيئة مثالية تليق بهذا الحدث الثقافي الكبير أسهمت بجدارة في إنجاح فعاليات الصندوق، وتعزيز تفاعل الزوار مع برامجه المتنوعة، واصفا إدارة المعرض بأنها كانت منصة للجميع يصلون من خلالها إلى الجمهور الكبير بمدينة المعين والمناطق المحيطة بها.

وأضاف معاليه أن ما شهده في معرض العين هو نموذج إماراتي مشرف في دعم الثقافة وتشجيع المعرفة وإتاحة الفرص لجميع فئات المجتمع، وهو ما ينسجم مع رسالة صندوق الوطن وأهدافه، مؤكدا أن صندوق الوطن سيواصل دوره الوطني في دعم المبادرات التي تركز على تعزيز القيم المعرفية والتربوية والقيمية والمجتمعية وترسيخ الهوية الإماراتية عبر برامج مبتكرة وشراكات فاعلة.

وأشار إلى أن القيم الأصيلة ستظل أساس التلاحم المجتمعي، وبوابة التفاهم والتعايش، وسيظل صندوق الوطن، وبدعم صاحب السمو رئيس الدولة ، ملتزماً بتقديم مبادرات رائدة تسهم في بناء جيل معتز بهويته مساهم في صناعة مستقبل الإمارات.

وأكد معاليه، خلال جولته الدور المحوري للمعرض في ترسيخ مكانة الإمارات منارة للثقافة والمعرفة وحاضنة للإبداع، مشيداً بتنوع العروض المعرفية التي تجسّد حوار الحضارات وتعزّز قيم التعايش والتسامح وأثنى على البرنامج الثقافي المتكامل الذي يسهم في تطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية.

وقال إن الزخم المعرفي اللافت في كل مكان على أرض الدولة هو ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يؤمن بأن بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة هو الأساس لمستقبل مزدهر لدولتنا، وإن المعرض يعكس في جوهره توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزا للحوار إلى جانب تعزيز اللغة ودعم جهودنا في التعريف بالتراث والقيم الإماراتية النبيلة.

وأشاد باستضافة كوكبة من أبرز الأدباء والشعراء والمفكرين الذين يُثّرون الفعاليات بجلسات حوارية وورش عمل، تُلهِم الأجيال الجديدة وتفتح آفاقاً جديدة للحوار الفكري، داعياً الجمهور في العين إلى اغتنام فرصة زيارة المعرض والاستفادة القصوى من فعالياته الهادفة إلى بناء مستقبل معرفي مزدهر.