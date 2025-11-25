حديقة أم الإمارات و"تدوير" تنظمان فعالية مجتمعية لدخول موسوعة "غينيس"

أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / تنظم حديقة أم الإمارات ومجموعة تدوير فعالية مجتمعية تهدف إلى تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تعزيز الاستدامة والابتكار وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر القادم.

تتضمن الفعالية تشكيل جدارية موزاييك بمساحة 25 متراً مربعاً باستخدام أغطية العبوات البلاستيكية وسيتمكن زوار الحديقة من المشاركة في تشكيل أغطية الزجاجات على الجدارية وفق تصميم يستند إلى رموز إعادة التدوير العالمية، ما يسهم في تشكيل عمل فني كبير.

وترتكز هذه الفعالية المجتمعية على مبادرة "غطاء واحد يدعم طريقك إلى الاستدامة" التي أُطلقت في يوليو الماضي بالشراكة مع مجموعة تدوير، وشهدت مشاركة المدارس والشركاء في جمع أغطية الزجاجات البلاستيكية تعزيزاً للوعي البيئي.

وفي هذا السياق، قالت رشا قبلاوي، المتحدث الرسمي باسم حديقة أم الإمارات : " نفخر بإطلاق أسبوع مليء بالفعاليات المجتمعية التي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، وجاءت هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع مجموعة تدوير، لتجسّد رؤيتنا المشتركة في تعزيز ممارسات الاستدامة وربطها بالدور المحوري للمجتمع في حماية البيئة، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على إشراك العائلات بالاحتفاءً بـ "عام الأسرة"، إلى جانب طلاب المدارس وجميع المقيمين في دولة الإمارات، لتجربة هادفة تشجع على روح المشاركة والعمل الجماعي وتعزز الروابط وتؤكد على الالتزام المشترك بمستقبل أكثر استدامة لإمارة أبوظبي".

وأضافت أن هذه الجدارية تشكل امتدادًا لالتزامنا بتقديم مبادرات مبتكرة تثري التجربة التعليمية والتفاعلية.. إننا على ثقة بأن التفاعل الكبير من مجتمع أبوظبي سيعكس القيمة الحقيقية للحديقة بوصفها مركزا يجمع المجتمع ويُلهمه نحو مستقبل أكثر استدامة.

من ناحيته ذكر عبدالواحد جمعة المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير أن التواصل مع المجتمع وتوعيته يُعد جزءًا أساسيًا من عمل مجموعة تدوير، ونؤمن بأن تغيير النظرة إلى النفايات باعتبارها مورداً يمكن الاستفادة منه يسهم في دعم الجهود البيئية الإيجابية ، ومن خلال شراكتنا مع الحديقة، نسعى إلى تشجيع الجمهور على تبني مبادئ الإدارة السليمة للنفايات، وتقليل المرسَل منها إلى المكبات، والاستفادة منها في أعمال فنية قائمة على ممارسات مستدامة ، ويأتي تحقيق رقم قياسي عالمي كخطوة تعكس هذا التعاون، على أن نواصل العمل مع شركائنا لتعزيز رسالتنا البيئية.

وأكدت حديقة أم الإمارات أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الحديقة وجهة رائدة للتعلم البيئي والتواصل المجتمعي، وجعلها منصة تحتضن المشاريع التي تُسهم في دعم أهداف الاستدامة على مستوى الإمارة.

ويتماشى هذا النشاط مع أهداف مجموعة تدوير التوعوية في دعم بيئة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز الاستفادة من النفايات بوصفها موردا ذا قيمة، إلى جانب التواصل مع فئة الشباب باعتبارهم جيل المستقبل ودورهم المهم في تبني ممارسات مستدامة.