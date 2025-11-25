جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في مهرجان العين للكتاب بإصدارات نوعية

العين في 25 نوفمبر/ وام/ شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمحتوى غني في مهرجان العين الدولي للكتاب في إطار دورها إثراء المشهدين الثقافي والبحثي.

و أكد عبد العزيز سلطان المعمري، مدير إدارة المكتبات بالجامعة لوكالة أنباءالإمارات(وام) أن مشاركة الجامعة تهدف إلى عرض أكثر من 70 إصدارًا تتناول مواضيع محورية تخدم مجالات الدراسة في الجامعة، وعلى رأسها الدراسات الإسلامية واللغة العربية مع التركيز على فروع اللغة العربية والدراسات الإسلامية والأديان والفكر والفلسفة علاوة على عرض أبرز الإصدارات مثل كتاب "تفكيك الخطاب الديني" الذي يهدف إلى توعية الشباب بالخطابات التي تتبناها بعض الجماعات.

وأوضح المعمري أن الجامعة تعرض لأول مرة إصدارات جديدة، مشدداً على أهمية العلوم الفلسفية ودورها في توعية الشباب وتعزيز قدرتهم على التحليل ووضع العلوم الأخرى .

واعتبر المشاركة فرصة للتعريف بالبرامج الأكاديمية المطروحة في الجامعة لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في تخصصات الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغات، وعلم الاجتماع في التسامح والفلسفة.