"كهرباء دبي" و"مصدر" تعززان شراكتهما الاستراتيجية

دبي في 25 نوفمبر / وام /وقّعت كلٌ من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اتفاقية شراكة ثنائية لمدة ثلاث سنوات، تواصل بموجبها دورها شريكا لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

فيما تواصل "مصدر"، الجهة المستضيفة للأسبوع دورها راعيا رئيسا لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه الهيئة.

وقّع الاتفاقية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" وتهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الطرفين لتسريع وتيرة إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي وتعزيز التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن الهيئة وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع "مصدر"، وتبادل أفضل الخبرات وأبرز الممارسات العالمية، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة حيث وقال إن الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات بين المؤسستين ورؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي إن هذه الاتفاقية امتداد لشراكتنا الوطيدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي نواصل من خلالها التعاون لتنفيذ مجموعة من أهم مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات ومع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة عالمياً، بات من الضروري أن تضطلع مؤسسات مثل "مصدر" وهيئة كهرباء ومياه دبي بدور ريادي يقوم على اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة تُسهم في تسريع التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام ومن خلال شراكتنا، نستطيع توحيد خبراتنا وجهودنا لإحداث تأثير واسع النطاق".

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون المؤسستان بشكل وثيق لتعزيز محتوى أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض "ويتيكس" ونطاق تأثيرهما، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.