شرطة الفجيرة تناقش استعداداتها لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54

الفجيرة في 25 نوفمبر/وام/ ناقشت اللجنة العليا الدائمة لشرطة الفجيرة منظومة الجاهزية الأمنية والمرورية استعدادًا لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 54.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات المعنية ورؤساء المراكز الشرطية الشاملة، خطة الانتشار الأمني والمروري في الإمارة، وآليات تعزيز الانسيابية المرورية في مختلف المواقع الحيوية التي تشهد فعاليات ومظاهر احتفالية، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وناقشت اللجنة سياسة أوقات العمل لمحلات الألعاب الإلكترونية والفئات العمرية المسموح لها بارتيادها، بما يحقق بيئة آمنة ويحد من أي سلوكيات قد تشكل خطورة على النشء، إضافة إلى بحث فرص تطوير الضوابط المنظمة لهذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتطرّق الاجتماع إلى مبادرة تصفير البيروقراطية مع الشركاء فيما يتعلق بإجراءات نظام الإنذار المبكر الرقمي في المنشآت الحيوية والهامة، مؤكداً أهمية تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات الربط والتكامل، وتعزيز الاعتمادية في منظومة الاستجابة للطوارئ.

وأكد اللواء الكعبي خلال الاجتماع أن شرطة الفجيرة تحت مظلة وزارة الداخلية، ماضية في تعزيز جاهزيتها الشاملة، ورفع جودة الخدمات الأمنية والمرورية، وتوثيق التعاون مع جميع الجهات لضمان تنظيم احتفالات آمنة ومستقرة تعكس صورة الإمارات الحضارية.