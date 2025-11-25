جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف النسخة الرابعة من "مبادرة ميلس"

أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ استضافت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، النسخة الرابعة من مبادرتها المجتمعية "مَيْلس"، تحت شعار: "فنّ الذكاء والإبداع البشري".

وانعقدت الجلسة في حرم الجامعة بمدينة مصدر، حيث تناولت العلاقة المتطورة بين الذكاء الاصطناعي والفنون، مسلّطة الضوء على الدور التحويلي الذي يؤديه الذكاء الاصطناعي في الموسيقى والفنون البصرية والتعبير الإبداعي.

وجاءت الجلسة ضمن مبادرة "رواق الفكر" التابعة لمؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، وهي سلسلة مخصّصة من المحادثات والمحاضرات التي تستضيف فنانين ومفكرين بارزين.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إن المجموعة تعمل في إطار شراكة إستراتيجية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في حفظ التراث الثقافي ومضاعفة قيمته من خلال الرقمنة والأرشفة وقواعد البيانات الضخمة، وتوفير تجارب تفاعلية للملايين بكلّ اللُّغات.

وأضافت أن المجموعة تسعى مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتمكين جيل الشباب الإماراتي، والاستثمار في تنمية مهاراته المستدامة، وتعزيز المعرفة لديه، بمشاركة الخبراء الدوليين والفنانين المقيمين والعلماء وقادة الفكر في القطاعات الثقافية والإبداعية والذكاء الاصطناعي، وتسهم ضمن سلسلة حوارات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون "رواق الفكر" التي تسلط الضوء على مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية وأهمية الذكاء الاصطناعي، في تمكين الفنون وتطويرها واستدامة الحراك المعرفي والابتكار.

من جانبها قالت روضة المريخي، مديرة إدارة التواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن إن الجامعة تعمل على تحفيز حوار بنّاء عن كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم الفنانين والمبدعين، والإضافة إلى أعمالهم وتوسيع خياراتهم، بدلاً من الحدّ من حضورهم أو دورهم الإبداعي.

وشهدت الفعالية جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري"، أدارها الدكتور غس شا، الأستاذ المساعد في قسم تعلم الآلة في الجامعة ومؤسس مختبر "ميوزك إكس"، بمشاركة فاطمة الظاهري، مسؤولة التطوير في "إيمج نيشن أبوظبي"، ومنصور الحيرة، المخرج السينمائي والفنان المفاهيمي الإماراتي.

وناقش المتحدثون الإمكانات الإبداعية للذكاء الاصطناعي في مجالات السينما وتلحين الموسيقى والتصميم، وكيف توسّع التكنولوجيا آفاق الخيال الفني.

وتضمن البرنامج عرضاً موسيقياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانو" قدّمه الدكتور شا، استعرض فيه تفاعلاً حيّاً بين الأداء البشري والمرافقة الموسيقية المولّدة بالذكاء الاصطناعي، تلاه عرض لإبداعات إماراتية أبرزت المواهب المحلية وقدرتها على دمج الثقافة بالابتكار.

واختتمت الفعالية بجلسة تفاعلية أتاحت للحضور طرح الأسئلة ومناقشة سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لإثراء الفنون والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات.