شرطة أبوظبي تنظم مغامرات صحراوية وجبلية ضمن"عام المجتمع"

أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ نظّم مركز التربية الرياضية الشرطية في شرطة أبوظبي سلسلة من فعاليات المغامرات الميدانية التي شملت المسير الصحراوي في منطقة الوثبة والمسير الجبلي نحو قمة جبل حفيت في مدينة العين، بمشاركة أبناء المنتسبين وذويهم من مختلف الإدارات الشرطية، وذلك ضمن مبادرات عام المجتمع 2025، وفي إطار جهود شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الروح الإيجابية والتفاعل المجتمعي بين الأسر.

شارك في فعاليات المسير الصحراوي أطفالاً من أبناء المنتسبين وذويهم، حيث شهدت الفعالية أجواءً حماسية مفعمة بالتفاعل، تعرّف خلالها الأطفال على الطبيعة الصحراوية وطرق مواجهة التحديات في البيئة المفتوحة، إلى جانب تلقيهم إرشادات شاملة حول قواعد الأمن والسلامة وطرق الالتزام بالمسار الصحيح، بإشراف فريق متخصص من عناصر شرطة أبوظبي، مع التأكيد على تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية.

كما شهد المسير الجبلي نحو قمة جبل حفيت مشاركة أكثر من 30 طفلا من أبناء المنتسبين وذويهم، واستغرق ثلاث ساعات من المغامرة والتحدّي، وسط أجواء عزّزت روح الفريق والعمل الجماعي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن تنظيم هذه المغامرات يندرج ضمن مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الناشئة وأفراد المجتمع، ودعم الترابط الأسري، وتوفير أنشطة نوعية تعزّز الثقة بالنفس والاندماج الإيجابي، وتُسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات بروح إيجابية ومسؤولية مجتمعية عالية.