انطلاق معرض"فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني" في أبوظبي

أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة لمعرض "فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني" الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي وتستمر أعماله حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 500 عارض دولي وإقليمي و 10 آلاف متخصص وزائر من 130 دولة حول العالم،ويناقش مستقبل إنتاج البروتين الحيواني وتعزيز الابتكار الغذائي.

وتستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال المعرض أبرز مشاريعها ومبادراتها في مجالات الأمن الغذائي، والصحة الحيوانية، والمختبرات البيطرية، وأنظمة الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى التقنيات الذكية في الإنتاج الغذائي.

ويتيح جناح الهيئة للزوار الاطلاع على أحدث الحلول التي تقدمها الهيئة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي والغذائي، إضافة إلى التعرف على برامجها في دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

ويقدم خبراء الهيئة سلسلة من المحاضرات العلمية ضمن المؤتمر المصاحب، تتناول موضوعات مثل رفع كفاءة الإنتاج في مزارع الدواجن، وتعزيز الصحة الحيوانية، وتطوير أنظمة التغذية، وضمان سلامة الغذاء وجودته، بما يعكس الدور الريادي للهيئة في نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.

ويركز "فيف الشرق الأوسط وأفريقيا" على استعراض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات إنتاج اللحوم والدواجن والبيض والأسماك ومنتجات الألبان، إضافة إلى الزراعة الدقيقة والأنظمة الذكية لإنتاج الغذاء، والابتكارات في البروتين النباتي، ومفاهيم الأغذية العضوية، وحلول الاستدامة في إدارة المياه والطاقة ومكافحة الآفات، ويشكل منصة رئيسية للتواصل التجاري وتبادل الخبرات بين رواد الصناعة والباحثين والمستثمرين.

ويتضمن المؤتمر المصاحب للمعرض برنامجاً مكثفاً من الجلسات والندوات العلمية وتمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، وتشمل الأجندة موضوعات رئيسية مثل إنتاج البروتين الحيواني، والابتكار في أنظمة التربية والإنتاج، والصحة البيطرية، والتقنيات الحديثة في الزراعة الدقيقة، وحلول الاستدامة في إدارة المياه والطاقة، ومفاهيم الأغذية العضوية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن المعرض يمثل فرصة مهمة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتبني التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الحيواني، إلى جانب رفع مستوى وعي العاملين في القطاع بمفاهيم الاستدامة الزراعية.

وأوضحت الهيئة أن استضافة أبوظبي معرض "فيف الشرق الأوسط وإفريقيا للإنتاج الحيواني" يمثل محطة استراتيجية تعكس مكانة العاصمة وجهة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى، وتعزز دورها مركزا إقليميا ودوليا للأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وأشارت إلى أن احتضان هذا الحدث العالمي يتيح عرض خبراتها ومبادراتها في تطوير منظومة غذاء متكاملة، ويمنحها فرصة لتبادل المعرفة مع نخبة الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ودعت الهيئة جميع المختصين في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني والمربين والباحثين إلى المشاركة في المعرض باعتباره فرصة مواتية للتواصل التجاري وتبادل المعارف والخبرات وإجراء المناقشات بشأن المعايير المستقبلية في مجال إنتاج البروتين الحيواني، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات في هذا المجال.