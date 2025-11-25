"الإمارات للقلب" و"طب الأسرة "تشاركان في فعالية للتصدي لأمراض القلب والكلى

دبي في 25 نوفمبر /وام/ شاركت "جمعية الإمارات للقلب" و"جمعية الإمارات لطب الأسرة" في دعم فعالية توعوية نظمتها "بوهرنجر إنجلهايم" الطبية في دبي، بهدف تعزيز الوعي بأمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، وإبراز أهمية التشخيص المبكر لهذه الحالات.

وأُقيمت الفعالية في ملعب "راد سبورتس"، تحت شعار "متحدون ضد أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي"؛ لتكون منصة مبتكرة تجمع بين الطب وكرة القدم في إطار توعوي مؤثر.

حضر الفعالية الدكتورة منى الرخيمي، رئيسة حمعية الإمارات لأمراض الكلى وزراعة الأعضاء، والدكتورة نادية المطروشي، الأمينة العامة ورئيسة مجموعة فشل القلب في جمعية الإمارات للقلب، والدكتور محمد فرغلي، رئيس اللجنة العلمية في جمعية الإمارات لطب الأسرة، ولاعب كرة القدم أحمد فتحي، ومجموعة من موظفي "بوهرنجر إنجلهايم".

واعتمد الحدث على التشبيه بين العمل الجماعي في كرة القدم وتكامل أجهزة الجسم الحيوية، حيث إن أي خلل في القلب أو الكلى أو عمليات التمثيل الغذائي يؤثر على المنظومة بأكملها.

وتم خلال الفعالية تقديم "بطاقة صفراء عملاقة" كرمز للإنذار والاستجابة، كتب عليها المشاركون كلمات تعبّر عن التزامهم مثل "اتّحد" و"احمِ" و"تصرف"، في دعوة لليقظة تجاه العلامات التحذيرية والمضاعفات المحتملة، كما شهدت الفعالية مباريات ودّية عززت روح الفريق.