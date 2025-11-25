بلدية دبي و"سيمنس للصناعات" توقعان مذكرة تفاهم

دبي في 25 نوفمبر/وام/ وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "سيمنس للصناعات" تهدف إلى تعزيز دمج التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة بإمارة دبي بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعكس طموح الإمارة في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للمدينة.

وقع المذكرة بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي وهيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لاستكشاف تطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تشغيل المرافق وتحسين كفاءة إدارتها وتطوير البنية التحتية الرقمية وإدارة الأصول الحضرية ودعم جهود بلدية دبي لتحسين جودة الخدمات وتقليل الأثر البيئي وترشيد استهلاك الموارد والطاقة ورفع كفاءة أداء المرافق العامة في مختلف أرجاء المدينة.

وقال بدر أنوهي إنه من خلال هذه الشراكة نؤكد التزامنا بدمج الابتكارات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي في تصميم وتشغيل وإدارة المرافق العامة في دبي وأضاف أن هذه الشراكة مع "سيمنس" التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال البنية التحتية الذكية ستسهم في تعزيز كفاءة واستدامة وأداء هذه المرافق على المدى الطويل ونهدف من خلال ذلك إلى ضمان استمرار الحدائق والشواطئ والمرافق العامة في دبي بتقديم تجارب آمنة ومستدامة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع بما ينسجم مع رؤية الإمارة لبيئة حضرية أكثر استدامة وملاءمة للعيش.

وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عمل لتقييم وتجربة أحدث الحلول الرقمية من "سيمنس" في مجموعة واسعة من المرافق العامة وتشمل مجالات التعاون أنظمة الصيانة التنبؤية وأتمتة المباني المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الطاقة ومنصات التحليلات الذكية لمراقبة الأداء البيئي والتشغيلي وإدارته في الوقت الفعلي.

وستتعاون بلدية دبي و"سيمنس" في تطوير أدلة فنية وموارد معرفية تسهّل تبادل أفضل الممارسات العالمية في مجال البنية التحتية الذكية وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتدعم هذه الجهود الهدف الاستراتيجي للبلدية تطوير مرافق عامة أكثر كفاءة وأماناً واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وأعرب هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عن فخره بتعزيز الشراكة مع بلدية دبي من خلال هذا التعاون الاستراتيجي.

وقال إن هذه المذكرة تؤكد التزامنا بتمكين شركائنا بحلول مبتكرة وقابلة للتطوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعزز الكفاءة التشغيلية وتعزز الاستدامة معا .. ونهدف إلى تحسين إدارة الموارد في المرافق العامة ورقمنة البنية التحتية وتسريع مهمة بلدية دبي في توفير أفضل جودة حياة لجميع سكانها.