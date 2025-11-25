مركز الفجيرة للبحوث: تربية النحل تزيد إنتاج المحاصيل بنسبة 35%

الفجيرة في 25 نوفمبر /وام/ أكد مركز الفجيرة للبحوث، أن النحل يسهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وأن نتائج الأبحاث أظهرت أن تربيته يمكن أن تزيد من إنتاج المحاصيل بنسبة تصل إلى 35%، نتيجة عملية التلقيح الفعّالة والمتواصلة التي يقوم بها.

وينفذ المركز دراسات علمية متقدمة تُبرز الدور الحيوي للنحل في تعزيز الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي، باعتباره العامل الأكثر تأثيراً في عملية التلقيح الطبيعية المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

ويعمل المركز على تطوير برامج بحثية متخصصة لدراسة السلالات المحلية للنحل وتهيئة البيئة المناسبة لإنتاج أجود أنواع العسل، إلى جانب تطوير تقنيات للحفاظ على الموائل الطبيعية للنحل ومواجهة التحديات البيئية المؤثرة على استقراره.

كما يسعى المركز إلى نشر الوعي بأهمية حماية النحل، ودعم المزارعين في تبني أساليب زراعية صديقة للبيئة تضمن المحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي.