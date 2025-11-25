"راكز" تختتم جولتها الترويجية في الصين

رأس الخيمة في 25 نوفمبر/وام/ اختتمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" جولة ترويجية استراتيجية شملت مدن غوانغتشو وفوشان وهانغتشو بالصين بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الصناعية وقيادات قطاع الأعمال في الصين.

جاءت هذه الجولة التي ترأسها رامي جلاد الرئيس التنفيذي لـ "راكز" في إطار جهود مناطق رأس الخيمة الاقتصادية

المستمرة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والصين، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهة مفضلة للشركات الصينية الساعية للتوسع إقليميا.

وشملت الجولة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين وغرف التجارة وهيئات متخصصة، إلى جانب زيارات ميدانية لمناطق صناعية متطورة .

وتركزت المناقشات حول سبل التعاون في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الهندسية واللوجستيات الذكية والأثاث والتقنيات الحديثة والطاقة الجديدة والصناعات المتقدمة، مع تسليط الضوء على دور منظومة راكز في دعم الشركات الصينية على تأسيس وتطوير عملياتها في المنطقة.

وخلال ندوة مخصصة لقطاع مواد البناء في مدينة فوشان استعرض رامي جلاد ريادة الإمارة في هذا القطاع وقوة ارتباطها التاريخي بالمصنعين الصينيين.

وأكد على نهج "راكز" الدائم في تمكين المستثمرين ودعم احتياجاتهم، وتوفير بيئة تشغيل تنافسية وربط لوجستي فعال، وخدمات تأسيس سلسة تدعم الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وفي غوانغتشو وهانغتشو بحث وفد "راكز" فرص التعاون في مجالات التصنيع الذكي والتجارة الرقمية والتقنيات الصناعية الحديثة إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الصينية الداعمة للتطور الصناعي والاستثمار المتبادل.

وقال رامي جلاد إن الصين تعد من أهم شركائنا الاستراتيجيين وتعكس هذه الجولة التزامنا المستمر بتعزيز هذه العلاقة وقد أتاحت لنا اللقاءات مع الجهات الحكومية ورواد القطاع في غوانغتشو وفوشان وهانغتشو فرصا مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات التصنيع ومواد البناء والتنقل والخدمات اللوجستية ونتطلع إلى دعم المزيد من الشركات الصينية الراغبة في التوسع في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال المنظومة التنافسية التي طورتها "راكز" في رأس الخيمة.