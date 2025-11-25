مجالس الفجيرة تستعد لانطلاق احتفالات عيد الاتحاد الـ 54

الفجيرة في 25 نوفمبر /وام/ تنظم مجالس الفجيرة التابعة لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق سلسلة من الفعاليات الوطنية احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54، وذلك ضمن برنامج وطني شامل يمتد من 27 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل، يشمل مختلف مناطق الإمارة.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وإتاحة منصة مجتمعية تجمع المواطنين والمقيمين بعيد الاتحاد الـ 54.

تشمل الاحتفالات برامج تراثية، ومشاركات شعبية، وأمسيات وطنية، وفقرات تستعرض مسيرة الاتحاد والإنجازات التنموية للدولة.

وأكدت مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق أن فعاليات المجالس تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي، ورفع مستوى المشاركة الشعبية، وإحياء الإرث الثقافي الإماراتي، عبر أنشطة تتناول التاريخ الوطني، وقصص البدايات، وموروث الأجداد، وتجارب الوحدة والبناء.

وتركز المبادرة على إشراك الشباب والأطفال في البرامج الوطنية لتعزيز الوعي بقيم الاتحاد ومسيرته، بمشاركة واسعة من الأهالي والفرق الشعبية والمتطوعين.

وتقام الفعاليات بالتنسيق مع فرق وبرامج وطنية ومجتمعية، بما يعكس روح الاتحاد التي رسّخها الآباء المؤسسون، ويجسد قيم التلاحم التي تتميز بها إمارة الفجيرة وأهلها.