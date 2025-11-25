مواجهة بين ديتشيفا وكيليهولتز ضمن بطولة "الطريق إلى دبي" للفنون القتالية

دبي في 25 نوفمبر/ وام/أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) عن واحد من أهم النزالات في بطولة "الطريق إلى دبي" للفنون القتالية، والذي يجمع بين المقاتلة الإنجليزية داكوتا ديتشيفا والهولندية دينيس كيليهولتز، ضمن سلسلة الإعلان التدريجي عن أبرز مواجهات البطولة التي تستضيفها دبي في السابع من فبراير المقبل.

يمثل النزال أحد المحطات المهمة في بطاقة البطولة نظراً للقيمة الفنية للمقاتلتين وتدخل ديتشيفا، صاحبة السجل الخالي من الهزائم (15–0)، أول ظهور لها في دبي بعد فوزها الأخير في كيب تاون يوليو الماضي، لترسخ مكانتها كإحدى أبرز المقاتلات في فئة الوزن الخفيف للسيدات.

وتتميز ديتشيفا بأسلوب هجومي سريع وخلفية قوية في مواي تاي، إلى جانب تتويجها ببطولتي PFL أوروبا 2023 وPFL العالمية 2024 وتسجيلها 13 فوزاً بالإنهاء.

في المقابل، تخوض كيليهولتز، بطلة بيلاتور السابقة في الكيك بوكسينغ وصاحبة سجل (8–5)، النزال بخبرة ممتدة في الفنون القتالية والجودو، وتتميز بقوة الضربات وقدرتها على التعامل مع التحولات الأرضية، حيث تطمح إلى إيقاف سلسلة انتصارات منافستها وتحقيق نتيجة مفاجئة.

وتشهد بطولة «الطريق إلى دبي» أيضاً نزالين على الألقاب العالمية؛ حيث يدافع عثمان نورمحمدوف عن لقب الوزن الخفيف أمام البريطاني ألفي ديفيس، فيما يلتقي الروسيان رمضان كوراماغوميدوف وشميل موسايف على لقب وزن الويلتر في مواجهة تجمع بين مقاتلين دون أي هزيمة.