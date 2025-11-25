اتحاد الرجبي يشيد بجهود أبولو وإسهاماته على مدار 10 سنوات

دبي في 25 نوفمبر/وام/أعلن اتحاد الإمارات للرجبي استقالة النيوزيلاندي أبولو بيريليني، المدير التنفيذي للاتحاد المدرب العام للمنتخبات الوطنية، بعد 10 أعوام من العمل في تطوير اللعبة داخل الدولة، أسهم خلالها في إعادة بناء منظومة الرجبي الإماراتي وتعزيز حضور المنتخبات الوطنية على المستويات الإقليمية والدولية.

وأوضح اتحاد الرجبي في بيان له اليوم، أن بيريليني ومنذ انضمامه إلى الاتحاد قبل 10سنوات، عمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة عززت الهيكل الفني للمنتخبات وبرامج المراحل السنية، وأسهمت في تحسين تصنيف المنتخب من المركز 105 عالمياً إلى 40، في واحدة من أبرز القفزات في تاريخ الرجبي الإماراتي.

وأشاد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، بجهود بيريليني طوال فترة عمله، مؤكداً أن بصماته واضحة في الجوانب الفنية والتنظيمية للمنتخبات الوطنية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يثمن ما قدمه من عمل نوعي، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعلن قريباً هوية المدرب الذي سيقود المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة لضمان استمرار التطوير والنهوض باللعبة.