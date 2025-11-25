سعود بن صقر يستقبل قنصل اليابان ووفد مجلس أعمالها

رأس الخيمة في 25 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه وفد من مجلس الأعمال الياباني.

ورحب سموه بسعادة القنصل الياباني والوفد المرافق، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة الفرص التي توفرها رأس الخيمة لازدهار أعمال الشركات، مشيداً بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال الياباني في دعم العلاقات الاقتصادية، وترسيخ حضور الشركات اليابانية في رأس الخيمة والدولة.

وأكد سموه أن رأس الخيمة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى الانفتاح على الاقتصادات العالمية، وتوسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.

وأوضح سموه أن الإمارة تواصل التزامها بتوفير مناخ اقتصادي تنافسي أمام الشركات ورواد الأعمال، وطرح فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسيتها ويحفّز نموها.

وأشاد سموه بالدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مثمّناً جهود مجلس الأعمال الياباني في تسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتوفير منصات فعّالة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص المشتركة.

من جانبهم، عبّر سعادة جون إيمانيشي وأعضاء وفد مجلس الأعمال الياباني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنين دعمه المستمر لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وما تقدمه رأس الخيمة من تسهيلات وخدمات رفيعة المستوى للمستثمرين اليابانيين.

وأشادوا بالنمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، ونهضتها العمرانية وتطور بنيتها التحتية، مؤكدين أن الإمارة باتت وجهةً استثماريةً مفضّلةً للشركات الساعية إلى التوسع في أسواق المنطقة.