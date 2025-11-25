أسبوع أبوظبي المالي يعلن شراكته مع القابضة ADQ و"هانوا فاينانس"

أبوظبي في 25 نوفمبر/وام/ أعلن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل عن قائمة شركائه؛ حيث تصدرت القابضة ADQ، للمرة الثانية على التوالي بوصفها شريكًا رئيسيًا، وانضمت هذا العام وللمرة الأولى شركة "هانوها فاينانس"، الذراع المالي لمجموعة هانوها الكورية الجنوبية، كشريك مميز.

ويُقام أسبوع أبوظبي المالي 2025 تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال" وتتضمّن أجندته أكثر من 60 فعالية وما يزيد عن 300 جلسة متخصصة، بمشاركة أكثر من 750 متحدثاً عالمياً.

وسيركز الحدث على مجموعة من القضايا المحورية التي تسهم في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، بما في ذلك الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحولات في تدفق رؤوس الأموال، والشراكات المؤسسية، وتطور الأطر التنظيمية، وبناء أنظمة مالية مستدامة وشاملة.

وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين لدورة هذا العام من أسبوع أبوظبي المالي، كلا من بنك أبوظبي التجاري، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة "إيه دي آي"، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، ومبادلة، و"بي جي آي إم"، وساس العقارية، و"يو بي إس"، و"سولميت"، بينما تضم قائمة الشركاء الرسميين سوق أبوظبي للأوراق المالية، و"باينانس"، و"كابيتال دوت كوم"، و"إيتورو"، و"إتش إس بي سي"، و"فيرذر فنتشرز"، و"هاشد"، و"ميدنايت"، و"فينكس"، و"بريسايت"، و"ستاندرد تشارترد".

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة "أبوظبي العالمي ADGM"، إن هذا الحدث بات المنصة الرائدة لصياغة أجندة القطاع المالي الدولي، وإن الدعم الذي يحظى به من قبل الكيانات والشركات الرائدة مثل القابضة " ADQ" و"هانوها فاينانس" يعزز القدرة على تنفيذ المهمّة المشتركة والهادفة إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز ترابط أسواق رأس المال، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، معربا عن تطلعه إلى تقديم دورة استثنائية تبرز مكانة أبوظبي في قلب المشهد المالي العالمي.

بدوره قال هيوك وونغ كون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "هانوا لايف" التابعة لـ "هانوا فاينانس"، إن هذا التعاون يجسد محطة مهمة لـ"هانوا فاينانس" ولدولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الشراكة عبر القطاعات المالية، بما يتجاوز مجالات التمويل الرقمي والويب 3 وإدارة الثروات.

وأضاف أن شركته تسعى من خلال الاستفادة من أسبوع أبوظبي المالي 2025 كجسر محوري، إلى أن تكون في طليعة الابتكار المالي في كوريا والإمارات.

وانضمت مجموعة من المؤسسات الإعلامية والكيانات العالمية، من بينها "بلومبرغ"، و"سي إن بي سي"، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و"أليانز غلوبال إنفستورز"، و"بي إن واي"، و"بريفان هواردز"، و"سي إم بي" موناكو، و"كوين بيس"، ومشروع التعاون الأوروبي-الخليجي حول التحول الأخضر، بصفة شركاء داعمين لأسبوع أبوظبي المالي 2025.

وتواصل الاتحاد للطيران دورها في الحدث كشريك الطيران الرسمي لدورة هذا العام، فيما تشارك أكاديمية أبوظبي العالمي "ADGM Academy" وكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك كشريكين للمعرفة.