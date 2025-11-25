دبي للثقافة تطلق 26 فعالية ضمن مشروع مدارس الحياة في ديسمبر

دبي في 25 نوفمبر /وام/ أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي رحلة معرفية وفنية متكاملة لجميع أفراد المجتمع من خلال مشروع مدارس الحياة الذي يندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي ويهدف إلى تمكين الجمهور من اكتساب مهارات ثقافية وحياتية جديدة وذلك عبر أجندة ديسمبر المقبل.

وتتضمن أجندة الشهر المقبل 26 فعالية منوعة تستضيفها مكتبات دبي العامة في مجالات التراث والموسيقى والفنون واللغات والخط والتغذية والتطوير الذاتي بما يعكس دور المكتبات مراكز اجتماعية نابضة بالحياة ومفتوحة للجميع.

فمن جانبها تشهد مكتبة الراشدية ورشة تصميم اكسسوارات من سعف النخيل بالتعاون مع غصن للفن بإشراف هديل عدنان لتعليم المشاركين أساليب مستوحاة من الحرف الإماراتية التقليدية .

وتنظم مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة الكولاج الوطني مع الفنانة سارة علي وورشة تشكيل الطين باليد بالتعاون مع تشكيل في تجربة تجمع الفن بالممارسة العملية.

وضمن نادي الصحة والتغذية تستضيف مكتبة الراشدية ورشة تحضير الساندويشات الصغيرة فيما تنظم مكتبة حتا العامة ورشة فن تشكيل الفواكه.

أما نادي الفن فيقدم ورشة الرسم على الخوص بإشراف عبير العيداني لإبراز جماليات الحرف اليدوية الإماراتية بروح معاصرة.

ويقدم نادي الكتاب في مكتبة الصفا جلسات نوعية أبرزها مناقشة كتاب التثقيف في زمن التأفيف للكاتبة الشيخة إليازية بنت نهيان آل نهيان بالإضافة إلى جلسة الهوية والتراث الإماراتي في السرد المعاصر مع الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد ومناقشة رواية حرز تالا للكاتب عمر الأنصاري حول مفاهيم الهوية والذاكرة.

وتستضيف مكتبة الطوار العامة ورشة تحفيز الموظفين وتعزيز الولاء الوظيفي للمحاضرة جيهان صفر فيما تقدم جويرية صديقي ورشا للأطفال بعنوان اللغة العربية في الطبيعة لتعريفهم بقيم الهوية والاجتهاد.

وتشهد مكتبة الصفا سلسلة مسار التأثير الإبداعي في خط الرقعة عبر ثلاث ورش بإشراف محمد حسين التميمي بالإضافة إلى ورشة أساسيات خط الثلث بإشراف محسن ناصر وورشة الرسم من البيئة الإماراتية بإشراف لاراشيفاون. ويقدم نادي الموسيقى والفنون الأدائية فعالية كورال بالعربي بإشراف منة الله خالد لتعليم الأطفال أساسيات الغناء الجماعي وتنمية مهاراتهم التعبيرية.