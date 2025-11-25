"دبي العالمية" تسلط الضوء على قطاع الإنشاءات في معرض "الخمسة الكبار"

دبي في 25 نوفمبر /وام/ استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، آفاق ومستجدات قطاع البناء والإنشاءات، خلال لقاء أعمال نظمته اليوم في مقرها الرئيس، على هامش فعاليات معرض "الخمسة الكبار"، المقام في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

واستقطب اللقاء 174 مشاركاً من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، اطلعوا على أحدث الاتجاهات والتطورات التي يشهدها القطاع.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على واقع وآفاق قطاع البناء والإنشاءات، بالإضافة إلى الفرص المتنوعة التي تزخر بها دبي للشركات والمستثمرين، والميزات التنافسية التي تعزز مكانة الإمارة وجهةً مثالية لنمو وتوسّع أعمال الشركات عبر القطاعات المختلفة لا سيما قطاع البناء والإنشاءات.

وتعرف الحضور على حزمة البرامج والمبادرات التي توفرها غرفة دبي العالمية لمساعدة القطاع الخاص على النمو والتوسع في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن قطاع البناء والإنشاءات يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة ونموّه المستدام، وإن لقاء الأعمال أتاح فرصة لقادة الشركات العاملة في القطاع لتعزيز الروابط التجارية واستكشاف آفاق التعاون الجديدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية التي تطرحها دبي أمام الشركات في هذا المجال الحيوي.

وتضمن اللقاء عروضاً تقديمية وحوارات تناولت مستقبل القطاع، وشملت تحليلاً معمّقاً لفرص النمو فيه، وحوارا تفاعليا حول الازدهار والتطور الملحوظ الذي يشهده، وظروف السوق وأحدث الاتجاهات والإستراتيجيات التي تمكّن المستثمرين وشركات البناء من اغتنام الفرص المتاحة في الإمارة.