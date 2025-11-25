دبي الجنوب للعقارات تكشف عن "جنوب الخليج مول"

دبي في 25 نوفمبر/ وام/ كشفت دبي الجنوب للعقارات عن "خليج الجنوب مول"، أول وجهة تجارية وترفيهية متكاملة في المنطقة السكنية بدبي الجنوب، وذلك ضمن جهودها لتوفير بيئة معيشية تلبّي احتياجات السكان.

يمتد المشروع الذي تبدأ أعماله الإنشائية قريباً، على مساحة تقارب 200 ألف قدم مربعة موزعة على الطابق الأرضي والأول والسطح.

يضم "خليج الجنوب مول" 60 محلاً للبيع بالتجزئة ومتجرين رئيسيين وردهة طعام، إلى جانب مجموعة من المرافق المساندة، ومواقف مخصّصة لأكثر من 400 مركبة.

وقال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن إطلاق "خليج الجنوب مول" يشكل خطوة مهمة في مسيرة دبي الجنوب نحو تطوير وجهة شاملة تلبي تطلعات مجتمعنا المزدهر وتعزز مكانة دبي الجنوب وجهة مثالية للعيش والعمل والازدهار.