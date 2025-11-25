طقس الغد غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة

أبوظبي في 25 نوفمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً خاصةً غرباً مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، و حركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والمد الثاني عند الساعة 06:25 و الجزرالأول عند الساعة 08:52 والجزر الثاني عند الساعة 23:03.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:18 والمد الثاني عند الساعة 02:00 و الجزر الأول عند الساعة 07:37 والجزرالثاني عند الساعة 19:05.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 85 35

دبي 29 15 80 30

الشارقة 29 14 75 25

عجمان 29 13 75 25

أم القيوين 29 12 70 25

رأس الخيمة 28 11 70 25

الفجيرة 28 16 70 30

العـين 28 16 65 10

ليوا 31 18 85 15

الرويس 28 20 80 30

السلع 27 20 80 30

دلـمـا 27 22 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 80 30

أبو موسى 26 20 80 30