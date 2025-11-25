الجامعة الكندية وبلدية دبي تعززان البحث العلمي بمجالات البيئة والصحة وسلامة الغذاء

دبي في 25 نوفمبر/وام/ وقعت الجامعة الكندية دبي وبلدية دبي مذكرة تفاهم لتعزيز البحث والابتكار في مجالات البيئة والصحة والسلامة وبالأخص سلامة الغذاء.

وقع المذكرة خلال فعاليات مؤتمر دبي الدولي التاسع عشر لسلامة الأغذية من جانب الجامعة بطي سعيد الكندي رئيس مجلس الأمناء والبروفيسور كريم شلَي رئيس الجامعة فيما وقعها من جانب بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية.

تهدف المذكرة إلى تطوير إطار عمل للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات البحثية المشتركة بما يمكن الجانبين من استكشاف حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالممارسات الغذائية السليمة ومراقبة جودة المنتجات الغذائية.

وتنص على إنشاء منصات للتواصل بين خبراء القطاعين الحكومي والأكاديمي وتحفيز الشراكات الابتكارية وتطوير مشاريع مبتكرة يقودها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكدت الدكتورة أسيل تكشي القائم بأعمال عميد كلية العلوم الصحية وعلم النفس بالجامعة الكندية دبي أن هذا التعاون يفتح آفاقا جديدة لدمج التعليم والبحث مع التطبيقات العملية بما يعزز مساهمات الطلبة والباحثين في تحسين منظومة سلامة الغذاء وإنتاج المعرفة التطبيقية المؤثرة.

من جانبها شددت الدكتورة نسيم محمد رفيع التزام بلدية دبي بتطوير منظومة علمية رائدة تعزز الصحة العامة وتدعم مكانة دبي مدينة عالمية في مجالات البيئة والصحة والسلامة.

وأوضح البروفيسور كريم شلي أن التعاون يمثل خطوة هامة نحو دعم رؤية دبي لمستقبل آمن صحيا ومستدام عبر تعاون مؤسسي يربط البحث الأكاديمي بالاحتياجات التنموية والمجتمعية.