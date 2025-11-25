اختتام ورشة عمل بدبي حول "منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات"

دبي في 25 نوفمبر / وام/ استضافت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورشة عمل بعنوان "منع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بيع وترويج المخدرات"، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

حضر الورشة سعادة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي ، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والجهات الشرطية.

عقدت الورشة تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الواحد والأربعين بالدوحة العام الماضي، بهدف بحث أفضل السبل لمنع إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في ترويج المخدرات وبيعها عبر الإنترنت.

وقال اللواء عيد محمد ثاني حارب إن الورشة بحثت الاستراتيجيات والسبل الكفيلة بالحد من ترويج المخدرات عبر الوسائل الرقمية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، والخروج بتوصيات تعزز القدرات في مواجهة هذا النوع من الجرائم، بما يسهم في حماية المجتمع وصون الاستخدام الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الورشة تؤكد مفهوم وحدة المسؤولية المجتمعية في مكافحة آفة المخدرات، ودعم استمرار منصات التواصل الاجتماعي وسيلة اتصال إيجابية تسهم في نشر القيم الأخلاقية والثقافية بين الأفراد والمجتمعات.

من جانبه، أوضح العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الورشة شهدت مشاركة عدد من شركات التواصل الاجتماعي في الدولة بهدف وضع توصيات مشتركة تعزز سلامة المستخدمين، وتحد من المحتوى الضار، وتحمي الخصوصية، وتدعم المسؤولية الاجتماعية، عبر استعراض الجهود والحلول التقنية والقانونية لمواجهة استغلال العصابات الإجرامية للمنصات الرقمية في بيع المخدرات.

وتضمنت الجلسة الأولى عرضًا من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول تطور ظاهرة المخدرات عالميًا، إضافة إلى استعراض إحصاءات دولية حديثة، إلى جانب تقديم مركز المعلومات الجنائية لمجلس التعاون عرضًا حول جهوده، فيما قدمت شرطة دبي عرضًا تقنيًا عن "تحليل حسابات التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وتناولت الجلسة الثانية أساليب الترويج والاستدراج عبر الإنترنت واستعرض سعادة الدكتور محمد الكويتي خلالها التهديدات السيبرانية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ودور دولة الإمارات في التصدي لها، مؤكدًا أن الدولة تتبوأ المركز الأول عالميًا في مجال الأمن السيبراني.

وقدم ممثلو شركة "إيدج" عرضًا حول مكافحة مبيعات المخدرات عبر الإنترنت، فيما استعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني جهود التوعية الشخصية في مجال الأمن الإلكتروني.

وحضر الورشة العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، والعقيد محمد عبد الله الخاطر، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون من الأمم المتحدة، والمكتب العربي لمكافحة المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الشرطة الفدرالية الاسترالية، وشرطة مكافحة المخدرات في جمهورية باكستان، وعدد من الضباط.