المؤتمر الدولي لاتحاد الآثاريين العرب يكرم الفائزين بجوائز الشيخة إليازية بنت نهيان

أبوظبي في 25 نوفمبر / وام / كرم المؤتمر الدولي للمجلس العربي للآثاريين العرب في دورته الـ 28 الفائزين بجوائز الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية، لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الرئيس الفخري للمجلس العربي للآثاريين العرب، مؤسسة أناسي للإعلام.

وتم تخصيص 4 من جوائز الشيخة إليازية بنت نهيان آل نهيان لتكريم الفائزين في المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس العربي بمدينة الشيخ زايد في جمهورية مصر العربية يومَي 22 و 23 نوفمبر الجاري وذلك بحضور سعادة عبد الله العويس مدير إدارة الآثار في هيئة الشارقة للآثار، وسيف عبد الله النقبي وعبيد محمد الزعابي الباحثين في هيئة الشارقة للآثار.

وقد سلم الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب الجوائز للفائزين، في حفل افتتاح المؤتمر مشيدا بما تمثله جوائز الشيخة إليازية من قيمة علمية ومهنية كونها تجمع بين التخصصية والاستدامة وتمتد لتشمل مجالات متقدمة في العمل الأثري، من بينها استخدام التطبيقات الحديثة وإدارة المخاطر وتعزيز الوعي المجتمعي وحفظ التراث في أوقات الأزمات.

وأضاف أن هذه الجوائز تمنح الفائزين تميزاً استثنائياً بين مئات المتقدمين من الباحثين والمرمّمين والمهندسين والهيئات العاملة في مجال التراث مشيرا إلى التزام الشيخة اليازية بدعم التراث العربي منذ خمسة أعوام قبل توليها منصب سفيرة الثقافة العربية لدى الألكسو.

ونوه بدورها الريادي في إطلاق «أول مشروع عربي لتوثيق ورقمنة النقوش العربية»، الذي اختير مشروعاً ثقافياً مشتركاً من قبل وزراء الثقافة العرب خلال «إكسبو 2020».

من جانبها، أعربت الشيخة إليازية عن تقديرها لجهود الدكتور الكحلاوي في صون التراث العربي وهنأته على نجاح الدورة الحالية للمؤتمر .. مؤكدة دعمها المتواصل لاتحاد الآثاريين العرب وباركت للفائزين وتمنت لهم المزيد من التقدم والإنجاز.