الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الـ8 لمنصة الشارقة للأفلام

الشارقة في 25 نوفمبر/ وام/ أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن الفائزين بجوائز الدورة الثامنة من «منصة الشارقة للأفلام»، التي أقيمت بين 14 و23 نوفمبر الجاري في «سينما سراب المدينة» وصالات «فوكس سينما» في «سيتي سنتر الزاهية».

فقد فاز فيلم «أن تصبح دجاج غينيا» (2024) لرونغانو نيوني بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، و«الشيطان والدراجة» (2024) لشارون حكيم بأفضل فيلم روائي قصير، ونال «السير في الظلام» (2024) لكينشوك سورجان جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، بينما حصل «دائرة الصباح» (2025) لباسمة الشريف على أفضل فيلم وثائقي قصير.

وأشادت لجنة التحكيم بالأفلام الروائية الفائزة لطرحها قضايا مجتمعية برؤى نقدية وأساليب فنية مبتكرة، مؤكدة تميزها في تقديم الواقعية الاجتماعية بصياغة بصرية مميزة، أما الأفلام الوثائقية، فتميزت بعمق السرد والأسلوب السينمائي حيث عالج فيلم «دائرة الصباح» تجربة المهاجر الداخلية وكشف عن العنف الخفي، بينما سلط «السير في الظلام» الضوء على صمود أرامل المزارعين متجاوزاً الأساليب التقليدية.

وشهدت الدورة عرض 27 فيلماً من مناطق مختلفة وافتتحت بفيلم «باب» لنايلة الخاجة، إلى جانب أعمال بارزة أخرى وخمسة أفلام قصيرة من إنتاج «منحة الأفلام القصيرة»، كما خصصت المنصة قسماً احتفى بسينما جوسلين صعب من خلال عروض مختارة وورش عمل.

وأطلقت برنامج «العروض الأولى» لطلبة الجامعات والخريجين الجدد في الإمارات لتقديم أفلامهم القصيرة والمشاركة في جلسات حوارية، بمشاركة طلبة من عدة جامعات محلية.